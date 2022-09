Lượt xem 'The Crown' tăng vọt

Lượt xem series "The Crown" tăng 800% tại Anh sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời.

Theo Variety, số liệu được công ty Whip Media đo lường trong ba ngày từ ngày 9 đến 11/9, so với quãng thời gian cùng kỳ tuần trước đó. Lượng xem của phim tăng gấp bốn lần ở Mỹ và ba lần tại Pháp. Tính trên thị trường toàn cầu, số khán giả xem The Crown tăng tổng cộng gần bốn lần so với tuần trước.

The Crown phần 3 - trailer Trailer "The Crown". Video: Netflix

The Crown khởi chiếu từ năm 2016, là một trong những series đắt đỏ của Netflix, tiêu tốn 130 triệu USD cho mùa đầu tiên. Câu chuyện phim mở đầu khi Elizabeth II bắt đầu lên ngôi Nữ hoàng năm 1952. Claire Foy, Olivia Colman và Imelda Staunton đóng ba phiên bản của Elizabeth II ở các độ tuổi khác nhau. Các mùa đầu từng đoạt nhiều giải truyền hình hàng đầu như Quả Cầu Vàng, Emmy...

Qua năm mùa, tác phẩm tái hiện nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử Hoàng gia Anh, dựa trên tư liệu hình ảnh, video sẵn có. Vì không được phép quay tại điện Buckingham, êkíp phim phải nhiều lần đến tham quan cung điện thật, rồi phục dựng hoàn toàn nội thất trong phim trường. Phim được các nhà sử học nổi tiếng như Annie Sulzberger, Robert Lacey... cố vấn.

Olivia Colman (phải) trong vai Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Netflix

Mùa năm của series với bối cảnh đầu thập niên 1990 đã hoàn thành khâu sản xuất, dự kiến chiếu vào tháng 11. Mùa sáu sẽ xoay quanh các câu chuyện của Hoàng gia Anh giai đoạn cuối thập niên 1990 cho đến những năm đầu 2000, đồng thời là phần cuối của series. Imelda Staunton giữ vai Nữ hoàng trong hai mùa này.

Nữ hoàng Anh qua đời hôm 8/9, thọ 96 tuổi, sau hơn 70 năm trị vì. Sinh thời, bà được xem là biểu tượng văn hóa đại chúng, nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim, bản nhạc, cuốn sách, tranh ảnh hay thiết kế thời trang.

Phương Mai (theo Variety)