Lượt tải WeChat và Tiktok tại Mỹ tăng vọt trước lệnh cấm

Người dùng iPhone tại Mỹ gấp rút tải WeChat và TikTok trước khi ứng dụng này bị cấm tại Mỹ vào ngày 20/9.

Theo công ty phân tích di động SensorTower, số lượt tải WeChat tại Mỹ tăng mạnh giúp ứng dụng này leo lên vị trí 100 tại Mỹ vào ngày 18/9. Trước đó, WeChat xếp ở vị trí từ 1.000 đến 1.500. Đây là lần đầu tiên ứng dụng này lọt vào top 500 tại Mỹ. 18/9 vừa rồi là ngày có lượt tải xuống lớn nhất trong hai năm trở lại đây của ứng dụng này, kể từ ngày 7/10/2019. Dữ liệu của SensorTower cho thấy đã có 10.000 lượt cài đặt tại Mỹ vào ngày 17/9, tăng 150% so với một ngày trước đó và tăng 233% so với tuần trước.

Người dùng Mỹ tăng cường tải TikTok và WeChat trước khi hai ứng dụng này bị cấm.

TikTok cũng có lượt tải tăng mạnh vào ngày 18/9 khi có 247.000 lượt cài đặt mới, tăng 12% so với một ngày trước đó. Ứng dụng này xếp hạng thứ 4 trên AppStore và luôn nằm trong top 15 ứng dụng được cài đặt nhiều nhất trên iOS trong năm 2020 tại Mỹ.

Chính phủ Mỹ mới ra lệnh cấm WeChat của Tencent và Tiktok của Bytedance vào ngày 18/6 với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Các lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào ngày 20/9. Sau đó, người dùng smartphone tại Mỹ sẽ không thể tải hoặc cập nhật hai ứng dụng này. Người dùng đã có sẵn WeChat trong các thiết bị cầm tay có thể gặp khó khăn khi sử dụng, như ứng dụng bị chậm, lỗi do các dịch vụ Internet của Mỹ sẽ không hỗ trợ từ ngày 20/9.

Còn với TikTok, công ty "mẹ" ByteDance đang đàm phán để giao quyền kiểm soát dữ liệu người dùng tại Mỹ của ứng dụng này cho Oracle, nhằm trả lời cho lo ngại của chính quyền Mỹ về dữ liệu của người dùng nước này sẽ rơi vào tay chính phủ Trung Quốc. TikTok vẫn có thể hợp tác kinh doanh với các công ty Mỹ cho đến ngày 12/11, 10 ngày sau bầu cử tổng thống.

Các quan chức Trung Quốc, những người sẽ phải phê duyệt thoả thuận cuối cùng của TikTok, gọi hành động cấm hai ứng dụng này của Mỹ là bắt nạt kinh tế. Theo Washington Post, hôm qua (19/9), chính phủ Trung Quốc đã đưa ra quy trình về "danh sách các thực thể không đáng tin cậy", các công ty có trong danh sách này sẽ không được kinh doanh tại Trung Quốc. Mặc dù chưa đề cập công ty nào sẽ ở trong danh sách, nếu quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục xấu đi, các công ty lớn như Apple và Google sẽ được đưa vào danh sách đầu tiên.

Huy Đức (theo Reuters)

