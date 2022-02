'Lướt sóng' chứng khoán

1,5 triệu là số tài khoản chứng khoán được mở mới trong năm 2021, bằng cả năm năm trước đó cộng lại.

Những nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán (TTCK), còn được gọi là nhà đầu tư F0, đã là nhân tố chủ chốt dẫn dắt TTCK năm vừa qua. Chỉ số chứng khoán tăng trưởng hơn 35% trong năm 2021, nằm trong Top các chỉ số tăng trưởng cao nhất toàn cầu.

Covid-19 là chất xúc tác cho sự tăng trưởng của TTCK khi dòng tiền lớn chảy từ đám đông người dân vào kênh đầu tư này, ngay cả khi các hoạt động kinh doanh ngày càng trở nên bất định. Đám đông mua đi bán lại "ba chữ cái" trên bảng điện màu xanh đỏ và đặt hy vọng làm giàu vào đó.

Chính sách nới lỏng tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế trong giai đoạn dịch bệnh đã tạo ra những "dòng tiền dễ" đổ vào thị trường chứng khoán. Khi đám đông đổ tiền vào một kênh đầu tư như chứng khoán, giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh. Nhiều người đã kiếm được tiền thật. Một lượng lớn nhà đầu tư F0 cảm thấy đầu tư chứng khoán là một kênh kiếm tiền dễ dàng. Nhiều người đã bỏ việc chính để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp bất chấp việc thiếu năng lực, kinh nghiệm cũng như kiến thức nền tảng.

Tôi nhớ lại giai đoạn TTCK lập đỉnh đầu tiên vào những năm 2006-2007, "chơi chứng khoán" là câu chuyện cửa miệng của không chỉ dân tài chính, đầu tư mà còn của các cô hàng nước, bác xe ôm, hay những công chức bỏ bê công việc dán mắt vào màn hình xanh đỏ. Khi đó, một công ty phần mềm nhỏ cũng công bố trên website của mình là "Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp".

Đầu tư bây giờ là câu chuyện khác với thời 2006-2007. Việc mở một tài khoản chứng khoán trở nên rất dễ dàng chỉ với vài thao tác trên chiếc điện thoại thông minh kết nối Internet. Bên cạnh sàn giao dịch chứng khoán chính thống, hàng loạt cách thức đầu tư khác nhau, sản phẩm đầu tư khác nhau ra đời thu hút người dân tham gia, đặc biệt thế hệ Gen Z thích trải nghiệm. Từ 2020 đến nay, "đầu tư" có lẽ là thuật ngữ phổ biến nhất, trong khi từ "khởi nghiệp" phổ biến ở giai đoạn 2015-2019.

Mong kiếm tiền nhanh từ cổ phiếu là điều bình thường, đặc biệt khi nhiều người đã kiếm được tiền thật. Tuy nhiên, rất nhiều người kiếm được tiền mà chính họ không hiểu lý do tại sao. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì đã không kịp tham gia vào những cuộc chơi đầu cơ cổ phiếu nóng, bất chấp các cơ quan quản lý thị trường đã có những cảnh báo rõ ràng.

Xu hướng đánh cược tiền của mình theo hô hào của các hội nhóm có thể quan sát thấy trong những tháng cuối năm vừa qua. Việc mua/bán cổ phiếu nóng mà không cần biết giá trị nội tại, bỏ qua yếu tố nền tảng kinh doanh của doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro lớn mất tiền.

Tôi có tài khoản chứng khoán và thực hiện khoản đầu tư đầu tiên của mình vào năm 2005. 17 năm qua, tôi đã chứng kiến gần như năm nào cũng có những cổ phiếu có dấu hiệu "làm giá". Có nghĩa rằng nếu bạn cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ qua cơ hội với những "hàng nóng" năm nay thì năm tới sẽ lại có "hàng nóng" khác. TTCK là nơi người ta dễ quên nhất, chỉ cần vài tháng nhà đầu tư đã quên những cổ phiếu rất nóng trong thời gian qua, vì có những cổ phiếu nóng khác thay thế.

Hiện tượng phổ biến của những cuộc chơi này là kết cục mất tiền của những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức. Sau nhiều cú "bơm xả" - tức là bơm tiền để tạo nhu cầu ảo khiến giá cổ phiếu tăng cao, và bán ra ồ ạt khiến giá cổ phiếu lao dốc, phần lớn nhà đầu tư sẽ ở trạng thái không thể bán được số lượng cổ phiếu đã lỡ mua vào ở mức giá "đỉnh". Tiền chỉ vào tay một số lượng người ít ỏi.

Như thế, bạn có thể thắng 9 cuộc chơi, nhưng đến cuộc chơi thứ 10 mà thất bại thì bạn có thể mất tất cả. Nhiều nhà đầu tư đã không hiểu vì sao lại "thắng", cũng sẽ không thể hiểu tại sao mình có thể mất tất cả như vậy.

Nếu đầu tư chứng khoán chỉ là chuyển tiền từ túi người này sang túi người khác thì đó là cuộc chơi có tổng bằng không, có nghĩa là có người thắng và có người thua chứ không mang lại thắng lợi cho tất cả.

Tuy nhiên, bản chất TTCK là kênh dẫn vốn cho doanh nghiệp, huy động vốn từ đám đông để giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh. Khi doanh nghiệp sử dụng vốn phát triển kinh doanh hiệu quả sẽ tạo ra giá trị cho cổ đông, những nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp. Việc đầu tư chứng khoán sẽ mang lại giá trị cho tất cả, từ doanh nghiệp đến nhà đầu tư thay vì việc người thắng lấy tiền của người thua như trong sòng bạc.

Nghiên cứu năm 2000 của The Journal of Finance chỉ ra rằng những người mua đi bán lại thường xuyên có lợi tức đầu tư thấp hơn so với người mua và giữ cổ phiếu lâu dài. Điều này cũng dễ hiểu, bởi những người mua và nắm giữ đang chơi cuộc chơi win-win (tất cả cùng thắng) thay vì chơi cuộc chơi win-lose (bên thắng bên thua) - một cuộc chơi có tổng bằng không.

Nhưng dữ liệu thống kê cũng cho thấy số lượng người mua bán cổ phiếu thường xuyên lại chiếm số đông. Có lẽ, sức hút từ cuộc chơi ngắn hạn và kỳ vọng chiến thắng trước mắt là một dạng chất kích thích rất khó bỏ. Chỉ có điều, trong ngắn hạn giá trị chưa được tạo ra, và người ta chỉ có thể lấy tiền từ túi người khác bỏ vào túi mình với hy vọng không bị ai đó lấy đi mà thôi.

Trong tài chính cá nhân, nguyên tắc quan trọng nhất là tích lũy tài sản và khiến cho tài sản của bản thân tăng trưởng. Vậy, mỗi người trong chúng ta, với tính cách khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau, điều kiện kinh tế khác nhau, năng lực khác nhau, cần phải tự xây dựng cho bản thân kế hoạch tài chính cũng như phương pháp đầu tư phù hợp khẩu vị.

Điều quan trọng nhất là sau nhiều năm, chúng ta có tạo dựng tài sản hay không chứ không phải là cảm giác chiến thắng nhất thời nhưng có thể phải trả giá bằng việc mất đi sức khoẻ tài chính của cả cuộc đời.

Phan Lê Thành Long