Lượng xe Hyundai và Kia bị mất trộm vẫn tăng cao

MỹMới chỉ 5-6% số xe Hyundai và Kia được cập nhật sửa lỗi, trong số hơn 8 triệu xe ảnh hưởng, khiến tình trạng trộm vẫn tăng cao.

Gần ba tháng trước, Hyundai và Kia giới thiệu các bản cập nhật phần mềm mới nhằm đẩy lùi vấn nạn các mẫu xe của hai hãng này trở thành mục tiêu dễ dàng của các vụ trộm cắp, khi các lỗ hổng bảo mật được chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng.

Đến nay, dù hãng đã đưa ra các bản sửa lỗi, nạn trộm xe Hyundai và Kia vẫn diễn ra. Dữ liệu từ 7 thành phố do hãng tin AP thu thập cho thấy số lượng các vụ trộm xe Hyundai và Kia vẫn đang gia tăng, bất chấp nỗ lực của hãng nhằm khắc phục sự cố khiến 8,3 triệu xe trở thành mục tiêu của đạo chích.

Hãng xe Santa Fe 2022 bên ngoài một đại lý Hyundai ở Colorado. Ảnh: AP

Cảnh sát tại Minneapolis, Cleveland, St. Louis, New York, Seattle, Atlanta và Grand Rapids báo cáo cho đến tháng 4 năm nay, các vụ trộm cắp của Hyundai và Kia tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, cảnh sát Minneapolis đã tiếp nhận 1.899 vụ trộm xe Kia và Hyundai, gấp gần 18 lần so với cùng kỳ 2022. Còn con số tại New York là 966, gấp gần 7 lần.

Brian O'Hara, cảnh sát trưởng Minneapolis, cho biết: "Có một số thời điểm mà số xe Kia và Hyundai bị đánh cắp trong một tuần gần bằng số xe bị đánh cắp trước đó trong một năm". Một số thành phố khác tại Mỹ đã báo cáo 60% hoặc nhiều hơn vụ trộm cắp ôtô là xe Hyundai hoặc Kia. Thủ đoạn thường dùng là tuốc nơ vít và cáp USB - một cách thức đơn giản mà tập đoàn Hàn Quốc đang tích cực khắc phục.

Các video trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác minh họa cách khởi động và đánh cắp các mẫu xe Kia và Hyundai khiến các vụ trộm lan rộng trên kể từ cuối 2021. Các mẫu xe bị trộm dễ dàng vì thiếu thiết bị chống trộm - điều được nêu trong thư mà 23 tổng chưởng lý gửi tới hệ thống đại lý của hai hãng xe Hàn, thúc giục hành động chống lại "khủng hoảng trộm xe".

Cả Hyundai và Kia cho biết đang tăng tốc cập nhật phần mềm cho các xe bị ảnh hưởng, lên đến 6.000 lượt mỗi ngày. Hai hãng đã gửi thư, gọi điện cho các chủ xe, cũng như đăng thông báo trên mạng xã hội.

Ira Gabriel, đại diện của Hyundai, nhấn mạnh hãng đã cố gắng xóa các video hướng dẫn cách trộm xe, nhưng không xuể vì không thể ngăn chặn hoặc kiểm soát hết thông tin được đưa lên bởi cộng đồng mạng.

Tuy vậy, các cơ quan an toàn tại Mỹ cho rằng việc triển khai phần mềm của Hyundai/Kia là quá chậm. Trong số 4,5 triệu xe Kia bị lỗi, mới chỉ khoảng 210.000 chiếc (gần 5%) được cập nhật phần mềm. Kia nói đã gửi thông báo tới khoảng 2,8 triệu chủ xe, và dự kiến liên lạc với những khách hàng khác vào cuối tháng này. Phía Hyundai chỉ mới cập nhật phần mềm cho khoảng 225.000 xe, trong số 3,8 triệu xe ảnh hưởng. Toàn bộ khách hàng sở hữu mẫu xe Hyundai bị ảnh hưởng sẽ được liên hệ trước ngày 18/5.

Tân Phan