Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh rong chơi đầu năm

Sau chuyến du lịch, tài tử 64 tuổi thực hiện kế hoạch công việc. Tại Liên hoan phim quốc tế Singapore cuối năm ngoái, anh nói lịch trình cho năm 2026 đã sắp xếp kín. Ngoài các dự án điện ảnh, anh quay phim dài tập. "Vai diễn này khác lạ với tất cả nhân vật tôi từng đóng, là một vai vô cùng tăm tối", diễn viên cho biết. Hiện, Lưu Gia Linh quản lý công việc của chồng.