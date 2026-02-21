Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh rong chơi đầu năm

Theo HK01, cặp sao tới Nhật Bản du lịch từ trước Tết, họ lái xe tới những địa điểm trượt tuyết yêu thích.
Theo HK01, cặp sao tới Nhật Bản du lịch từ trước Tết, họ lái xe tới những địa điểm trượt tuyết yêu thích.
Triều Vỹ ghi lại hình ảnh vợ ở núi Phú Sĩ.
Triều Vỹ ghi lại hình ảnh vợ ở núi Phú Sĩ.
Vợ chồng Lương Triều Vỹ tại Nhật Bản. Video: Weibo
Lưu Gia Linh đăng một số bức ảnh trên trang cá nhân và viết: "Phong cảnh đẹp, tuyết đẹp, sự khởi đầu tốt đẹp. Chúc mọi người mạnh khỏe và bình an, mã đáo thành công".
Lưu Gia Linh đăng một số bức ảnh trên trang cá nhân và viết: "Phong cảnh đẹp, tuyết đẹp, sự khởi đầu tốt đẹp. Chúc mọi người mạnh khỏe và bình an, mã đáo thành công".
Ngày lễ Tình nhân, Lương Triều Vỹ đặt hoa tặng Lưu Gia Linh. Cô cho biết vào những ngày lễ, cả hai không cần tổ chức kỷ niệm cầu kỳ, chỉ mong bên nhau bình an năm này qua năm khác.
Ngày lễ Tình nhân, Lương Triều Vỹ đặt hoa tặng Lưu Gia Linh. Cô cho biết vào những ngày lễ, cả hai không cần tổ chức kỷ niệm cầu kỳ, chỉ mong bên nhau bình an năm này qua năm khác.
Cả hai đồng hành trong đời sống, công việc. Cuối tháng 1, họ dự các sự kiện thời trang, điện ảnh ở châu Âu, sau đó tranh thủ du lịch.
Cả hai đồng hành trong đời sống, công việc. Cuối tháng 1, họ dự các sự kiện thời trang, điện ảnh ở châu Âu, sau đó tranh thủ du lịch.
Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ kết hôn 18 năm, lựa chọn không sinh con vì cảm thấy tính cách của họ không thích hợp làm cha mẹ.
Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ kết hôn 18 năm, lựa chọn không sinh con vì cảm thấy tính cách của họ không thích hợp làm cha mẹ.
Cặp sao trên đường phố Rome, Italy.
Cặp sao trên đường phố Rome, Italy.
Gia Linh cho biết vợ chồng hiểu suy nghĩ của nhau, biết người kia mong muốn điều gì. Cả hai cùng giúp nhau được thoải mái, hạnh phúc, vì thế, đi đâu với Lương Triều Vỹ cô cũng thấy lãng mạn.
Gia Linh cho biết vợ chồng hiểu suy nghĩ của nhau, biết người kia mong muốn điều gì. Cả hai cùng giúp nhau được thoải mái, hạnh phúc, vì thế, đi đâu với Lương Triều Vỹ cô cũng thấy lãng mạn.
Sau chuyến du lịch, tài tử 64 tuổi thực hiện kế hoạch công việc. Tại Liên hoan phim quốc tế Singapore cuối năm ngoái, anh nói lịch trình cho năm 2026 đã sắp xếp kín. Ngoài các dự án điện ảnh, anh quay phim dài tập. "Vai diễn này khác lạ với tất cả nhân vật tôi từng đóng, là một vai vô cùng tăm tối", diễn viên cho biết. Hiện, Lưu Gia Linh quản lý công việc của chồng.
Sau chuyến du lịch, tài tử 64 tuổi thực hiện kế hoạch công việc. Tại Liên hoan phim quốc tế Singapore cuối năm ngoái, anh nói lịch trình cho năm 2026 đã sắp xếp kín. Ngoài các dự án điện ảnh, anh quay phim dài tập. "Vai diễn này khác lạ với tất cả nhân vật tôi từng đóng, là một vai vô cùng tăm tối", diễn viên cho biết. Hiện, Lưu Gia Linh quản lý công việc của chồng.
Như Anh
Ảnh: Weibo