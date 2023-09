ItalyTài tử Lương Triều Vỹ khóc, cảm ơn vợ khi được trao cúp 'Thành tựu trọn đời' của Liên hoan phim Venice.

Theo Reuters, anh được đạo diễn kỳ cựu Lý An trao biểu tượng sư tử vàng Lifetime Achievement Award. Sau tràng pháo tay từ các đồng nghiệp, quan khách, tài tử lau nước mắt, nói lời cảm ơn vợ - Lưu Gia Linh, người cùng anh dự lễ trao giải. "Như một giấc mơ đã trở thành sự thật", Lương Triều Vỹ cho biết.

Lương Triều Vỹ khóc nhận giải 'Thành tựu trọn đời' Lương Triều Vỹ được đạo diễn Lý An trao giải 'Thành tựu trọn đời' và phát biểu nhận giải. Video: YouTube Andrew Watches Movies

Tài tử nói biết ơn khi được sinh ra và lớn lên tại Hong Kong, trưởng thành trong nền công nghiệp điện ảnh nơi đây. Anh muốn cảm ơn những đồng nghiệp từng hợp tác suốt 41 năm vào nghề. "Đây cũng là sự tri ân đến họ, và dĩ nhiên, đến điện ảnh Hong Kong", anh nói.

Trên sân khấu, đạo diễn Lý An - từng hợp tác với Lương Triều Vỹ trong phim Sắc, giới - động viên đồng nghiệp khi thấy anh khóc. Ở phần phát biểu trước khi trao giải, Lý An nói Tony (tên tiếng Anh của Lương Triều Vỹ) là một trong những diễn viên được yêu thích nhất châu Á. "Một điều gì đó trong đôi mắt của cậu ấy như có điện vậy. Không chỉ là kỹ năng diễn xuất mà còn là cái hồn được soi rọi qua đôi mắt ấy. Trở thành một diễn viên vĩ đại cần sự tôi luyện rất nhiều, và làm ngôi sao cần truyền cảm hứng cho người khác. Tony đã làm tốt cả hai điều đó", Lý An nói.

Lương Triều Vỹ (giữa) bên Lý An (trái) khi nhận giải tại Liên hoan phim Venice. Ảnh: Reuters

Lương Triều Vỹ, 61 tuổi, từng được CNN xếp vào nhóm 25 diễn viên thành công nhất của châu Á. Xuất thân là diễn viên của đài TVB, anh được xếp vào nhóm Ngũ hổ tướng của truyền hình Hong Kong những năm 1980, sớm được ghi nhận về ngoại hình lẫn thực lực. Bước sang điện ảnh, tên tuổi Lương Triều Vỹ vượt xa khỏi biên giới Hong Kong, gây tiếng vang ở Liên hoa phim Cannes và nhiều kỳ cuộc giải thưởng, trên thị trường phim thế giới.



Anh cũng là sao Hong Kong đầu tiên đoạt giải nam chính tại Cannes năm 2000 với phim Hoa Dạng Niên Hoa. Năm 2002, anh góp mặt trong Anh Hùng, tác phẩm nhận đề cử Oscar phim tiếng nước ngoài xuất sắc.

Tài tử từng đến Việt Nam quay phim Xích lô của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng, năm 1995. Anh cũng góp mặt trong các phim của Đài Loan và Trung Quốc. Ở tuổi lục tuần, Lương Triều Vỹ vẫn duy trì phong độ diễn xuất. Năm 2021, anh ghi điểm với bom tấn Hollywood, đóng vai phản diện Wenwu trong phim siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Những vai diễn của Lương Triều Vỹ Các vai diễn tiêu biểu của Lương Triều Vỹ. Video: Marvel, GQ

Liên hoan phim Venice lần thứ 80 diễn ra từ ngày 30/8 đến 9/9. Theo Variety, năm nay, do các cuộc đình công đang diễn ra ở Hollywood, thảm đỏ có ít người nổi tiếng tham dự hơn. Chương trình lần đầu tổ chức năm 1932, là liên hoan phim lâu đời nhất tại châu Âu. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động tôn vinh nghệ thuật của chính quyền địa phương, gồm nhiều lĩnh vực như kiến trúc, âm nhạc, sân khấu. Gần đây, Liên hoan phim Venice được xem là bệ phóng của nhiều tác phẩm ở Oscar.

Mai Nhật