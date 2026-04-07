Lương Triều Vỹ: Hạnh phúc khi làm phim với Vương Gia Vệ

Tài tử Hong Kong Lương Triều Vỹ nói 20 năm làm phim cùng đạo diễn Vương Gia Vệ, anh rèn được kỹ năng biểu diễn mình muốn có.

Theo JTBC, diễn viên nói về những dấu mốc sự nghiệp khi quảng bá phim mới -Silent Friend - tại Hàn Quốc đầu tháng 4. Khi được hỏi thời kỳ nào vui vẻ và hạnh phúc nhất trong công việc, Triều Vỹ đáp mỗi giai đoạn cảm nhận được niềm vui khác nhau, hạnh phúc nhất là 20 năm hợp tác Vương Gia Vệ.

Triều Vỹ, 64 tuổi, trong chương trình của đài truyền hình Hàn Quốc.

"Bởi vì cách nghĩ của tôi và anh ấy tương đồng. Quả thực, thời kỳ đó, tôi rèn luyện được diễn xuất mà mình mong muốn đạt được", Triều Vỹ nói. Tài tử chọn In the Mood for Love là tác phẩm tiêu biểu nhất của bản thân, cũng do Vương Gia Vệ chỉ đạo. Nhờ phim này, Lương Triều Vỹ đoạt Nam chính xuất sắc liên hoan phim Cannes và nhiều danh hiệu khác.

In the Mood for Love còn khó quên với Lương Triều Vỹ vì bối cảnh tác phẩm chính là giai đoạn anh sinh sống, trưởng thành. Khi ghi hình, tài tử cảm thấy trở về thời niên thiếu, với những con người, kiểu cách ăn mặc, ánh đèn như anh nhìn thấy thời bé.

Tài tử và Vương Gia Vệ hợp tác từ thập niên 1990, tạo nên loạt tác phẩm kinh điển như A Phi chính truyện, Đông Tà Tây Độc, Trùng Khánh sâm lâm, Xuân quang xạ tiết, Nhất đại tông sư. Năm 2018, Lương Triều Vỹ chấm dứt hợp đồng với công ty Jet Tone Film Production của Vương Gia Vệ, bấy giờ, đạo diễn viết trên Weibo: "Nhiều năm trước, một người bạn gửi gắm Lương Triều Vỹ cho chúng tôi. Nhiều năm sau, chúng tôi gửi lại một Lương Triều Vỹ một cách hoàn hảo. Một trang sử vinh quang. Chúng tôi không phụ sự gửi gắm đó, vô cùng viên mãn".

Trong các tác phẩm của Vương Gia Vệ, tài tử để lại những thước phim lột tả nội tâm qua ánh mắt. Ở chương trình phỏng vấn, khi được hỏi "có bao giờ thấy ánh mắt của bản thân rất quyến rũ không?", Lương Triều Vỹ đáp không rõ về điều này lắm. "Bình thường tôi ít nói, nhiều điều chỉ giữ trong lòng, có thể vì thế mà bạn nhìn thấy nội tâm của tôi từ đôi mắt, còn ngôn ngữ cơ thể thì ít đi. Tôi coi trọng thế giới nội tâm", diễn viên nói.

Ngoài 60 tuổi, Lương Triều Vỹ thấy bản thân "trưởng thành hơn một chút", quan niệm sống khác so với trước đây và không còn chấp trước với nhiều sự việc nữa. Hiện, anh say mê công việc, chưa nghĩ đến nghỉ hưu, các cộng sự cũng thường nói với anh "làm nghề này không có nghỉ hưu".

Tài tử từng nghĩ về tác phẩm cuối của mình, hy vọng truyền tải thông điệp về tình yêu thương. Anh nói: "Tôi mong phim cuối sẽ thật cảm động và ấm áp, làm người xem cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa. Giống như What A Wonderful World của đạo diễn Italy Frank Capra. Mỗi dịp Giáng sinh tôi đều xem lại, đó là phim hài nhưng tôi vừa xem vừa khóc vì cảm nhận được tình yêu".

Tác phẩm mới của anh, Silent Friend, ra rạp nhiều quốc gia trên thế giới từ ngày 7/4, anh vào vai nhà khoa học châu Á mắc kẹt ở Đức, phát hiện bí ẩn ở cây ngân hạnh cổ trong khuôn viên trường đại học, từ đó tiến hành thực nghiệm trên cây. Triều Vỹ cho biết điều quan trọng nhất khi gia nhập đoàn phim là anh cần tin bản thân là nhà thần kinh học. Vì thế, anh đọc sách chuyên ngành, trò chuyện với các nhà khoa học, từ đó hòa vào nhân vật.

