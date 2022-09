Lương Triều Vỹ đoạt giải ở LHP Busan

Tài tử Hong Kong Lương Triều Vỹ được trao giải "Nhà làm phim châu Á của năm" tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2022.

Theo Sina, giải thưởng nhằm công nhận đóng góp của Lương Triều Vỹ cho điện ảnh châu Á. Ban tổ chức sự kiện gọi anh là một trong diễn viên điện ảnh vĩ đại nhất đương đại. Tài tử sẽ sang Hàn Quốc dự lễ khai mạc và nhận giải, ngày 5/10.

Diễn viên Lương Triều Vỹ. Ảnh: Sina

Xuyên suốt sự kiện năm nay, ban tổ chức công chiếu sáu phim cũ của Lương Triều Vỹ, gồm Vô gian đạo, Happy Together, Tâm trạng khi yêu, 2046, Anh hùng xạ điêu: Đông thành tây tựu và Ám hoa. Lương Triều Vỹ dự kiến giao lưu với khán giả ở hai buổi chiếu.

Ở tuổi 60, diễn viên hoạt động sôi nổi với các tác phẩm Hollywood lẫn Hoa ngữ. Sau Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), Triều Vỹ đóng Ngón tay vàng, Vô danh, Fox Hunt...

Lương Triều Vỹ trong "Tâm trạng khi yêu" Lương Triều Vỹ trong "Tâm trạng khi yêu". Video: Mtime

Sau hai năm tổ chức quy mô nhỏ vì dịch bệnh, năm nay, Liên hoan phim quốc tế Busan trở lại tổ chức quy mô lớn như trước, với các hoạt động như chiếu 243 phim của 71 quốc gia và vùng lãnh thổ, các buổi diễn thuyết của những nhà làm phim tên tuổi, giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả...

Liên hoan phim quốc tế Busan là một trong sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á, tổ chức lần đầu năm 1996 nhằm giới thiệu thành tựu của điện ảnh khu vực đồng thời tạo điều kiện phát triển cho các nhà làm phim, trao giải cho khoảng 20 hạng mục.

Như Anh (theo Sina)