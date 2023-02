Tài tử Hong Kong Lương Triều Vỹ nói Châu Tinh Trì "vừa là bạn xấu, vừa là bạn tốt" của anh trong hơn 40 năm.

Ở chương trình kỷ niệm 40 năm đóng phim phát trên Douyin cuối tuần qua, Lương Triều Vỹ hiếm hoi nhắc đến Châu Tinh Trì. Tài tử 60 tuổi nói không nhớ "giao du" với đồng nghiệp từ lúc nào, hai người thân thiết từ bao giờ. Thời đó, Châu Tinh Trì luôn nói với Triều Vỹ đóng phim thú vị, lớp đào tạo diễn xuất của TVB hay. Vì Châu Tinh Trì dụ dỗ, Lương Triều Vỹ bỏ việc bán đồ điện gia dụng, thi vào lớp đào tạo của đài truyền hình.

Lương Triều Vỹ (trái) và Châu Tinh Trì thời trẻ. Ảnh: Douyin

Lương Triều Vỹ nói: "Châu Tinh Trì là người bạn xấu nhất cũng là người bạn tốt nhất của tôi". Hai người chưa từng hợp tác ở dự án điện ảnh nào nhưng trước đây, Châu Tinh Trì rủ Triều Vỹ quay một phim ngắn. Châu đóng vai tốt còn Triều Vỹ đóng phản diện, bị Châu Tinh Trì tiêu diệt. Đến nay, khi Lương Triều Vỹ hỏi Châu Tinh Trì về đoạn phim, tài tử đáp "không biết". Triều Vỹ cho rằng Châu Tinh Trì giấu nhẹm đoạn phim "làm của riêng".

Ở chương trình, Triều Vỹ gọi Châu Tinh Trì bằng tên thân mật Cậu Tinh - cách anh gọi Châu Tinh Trì như thời niên thiếu, khác với tên truyền thông, khán giả gọi tài tử: Tinh gia (Ông Tinh). Hàng nghìn khán giả cho biết cảm động khi nghe Lương Triều Vỹ nói về đồng nghiệp. Tài khoản Yi Ge nhận gần 6.000 like khi viết: "Triều Vỹ gọi Châu Tinh Trì là bạn tốt trong khi nhiều ngôi sao khác chỉ nói xấu về Châu Tinh Trì. Cảm động khi nghe anh ấy gọi bạn bằng tên thời niên thiếu".

Lương Triều Vỹ: 'Châu Tinh Trì vừa là bạn xấu vừa là bạn tốt' Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc trao giải Phim hay nhất ở Kim Tượng Hong Kong 2005 cho "Tuyệt đỉnh Kungfu" của Châu Tinh Trì. Video: Bilibili

Đoạn phim của Lương Triều Vỹ cũng gián tiếp phủ nhận tin đồn anh và Châu Tinh Trì có hiềm khích. Theo Sina, cả hai tài tử đều xuất thân nghèo khó. Khi Lương Triều Vỹ bỏ công việc ổn định, nghe theo rủ rê của Châu Tinh Trì, mẹ của anh tức giận. Bà cho rằng Tinh Trì là bạn xấu, làm hại tương lai của con bà.

Lương Triều Vỹ cảm ơn Châu Tinh Trì giúp anh bước vào con đường diễn xuất, sống cuộc đời mà anh muốn. 40 năm đóng phim, tài tử làm nên nhiều tác phẩm kinh điển như Tâm trạng khi yêu (In the Mood for Love), Happy Together, Trùng Khánh sâm lâm (Chungking Express)... Tài tử giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Cannes năm 2000, với Tâm trạng khi yêu.

Châu Tinh Trì (trái) và Lương Triều Vỹ ở tuổi lục tuần. Ảnh: Sohu

Trong khi đó, Châu Tinh Trì gặt hái thành công rực rỡ ở mảng phim hài. Sau Siêu khuyển thần thông (2008), Châu Tinh Trì ngừng diễn xuất, chuyên tâm làm đạo diễn, nhà sản xuất. Theo HK01, ba năm qua, Châu Tinh Trì hoàn thành ít nhất ba kịch bản phim, gồm Thái Cực, Tuyệt đỉnh kungfu 2 và một kịch bản về cuộc sống hiện đại. Châu Tinh Trì quay xong Mỹ nhân ngư 2 nhưng yêu cầu êkíp quay lại, chỉnh sửa vì chưa hài lòng về tác phẩm. Nghệ sĩ còn làm nhà sản xuất của phim hoạt hình Netflix - Monkey King.

Nghinh Xuân