Lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 7,2% từ 1/1/2026

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất đề xuất tăng 7,2% lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2026, tương đương 250.000-350.000 đồng/tháng tùy khu vực.

Trong phiên họp lần thứ hai sáng 11/7, 13/16 thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã biểu quyết đồng thuận mức tăng 7,2%, đạt tỷ lệ tán thành hơn 81%. Phiên họp diễn ra sớm hơn kế hoạch dự kiến vào tháng 8.

Theo đề xuất, lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 4,96 lên 5,31 triệu đồng/tháng; vùng 2 từ 4,41 lên 4,73 triệu đồng; vùng 3 từ 3,86 lên 4,14 triệu đồng; và vùng 4 từ 3,45 lên 3,7 triệu đồng. Lương tối thiểu theo giờ cũng sẽ được quy đổi tương ứng từ mức lương tháng.

Vùng Từ 1/7/2024 (triệu đồng) Dự kiến 1/1/2026 (triệu đồng) Số tiền (nghìn đồng) I 4,96 5,31 350 II 4,41 4,73 320 III 3,86 4,14 280 IV 3,45 3,7 250 Bình quân 4,17 4,47 300

Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia Nguyễn Mạnh Khương cho rằng mức tăng 7,2% là phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay.

Trong khi đó, đại diện giới chủ - Phó chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng - nhận định đây vẫn là mức cao và "còn lăn tăn". Tuy vậy, do hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận cao, VCCI chấp thuận phương án này và cho biết doanh nghiệp sẽ cần thời gian điều chỉnh kế hoạch sản xuất, giữ chân lao động có tay nghề.

Ở chiều ngược lại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ quan điểm đề xuất tăng lương tối thiểu 9,2% để bù đắp chi phí sinh hoạt và ứng phó áp lực giá cả leo thang. Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, tăng lương không phải là gánh nặng cho doanh nghiệp mà là động lực để các bên cùng nỗ lực phát triển.

Đề xuất này dựa trên các chỉ số kinh tế tích cực, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP quý II ước đạt 7,96% - mức cao thứ hai trong giai đoạn 2020-2025. Tuy nhiên, đời sống người lao động vẫn chịu nhiều tác động do giá xăng dầu và hàng thiết yếu liên tục tăng.

Phiên họp thứ hai của Hội đồng tiền lương quốc gia sáng 11/7. Ảnh: Hồng Chiêu

Kết quả khảo sát do Công đoàn Việt Nam thực hiện hồi tháng 4 với hơn 3.000 lao động tại 10 tỉnh, thành cho thấy 55% người lao động chỉ đủ chi tiêu cơ bản; 26% phải chi tiêu kham khổ; 8% không đủ sống, phải làm thêm. Đặc biệt, 73% lao động độc thân cho biết mức lương hiện tại là lý do chính khiến họ chưa lập gia đình do không thể đảm bảo mức sống ổn định hay lo cho con cái trong tương lai.

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân quý II đạt 8,2 triệu đồng, giảm so với quý I do không còn các khoản phụ cấp và thưởng Tết. Lao động nam có thu nhập trung bình 9,3 triệu đồng/tháng, còn nữ là 7 triệu. Tính chung 6 tháng đầu năm, thu nhập trung bình tăng 10% so với cùng kỳ 2023, đạt 8,3 triệu đồng.

Lần điều chỉnh gần nhất của lương tối thiểu vùng là vào 1/7/2024, với mức tăng 6%, được đánh giá là hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động, cơ bản đảm bảo mức sống tối thiểu trong năm 2025. Hiện mức lương tối thiểu theo giờ dao động từ 16.600 đến 23.800 đồng, tùy từng vùng.

Hoàng Phương