Lương Thùy Linh: 'Tôi xem đọc sách là điểm tựa tinh thần'

Hoa hậu Lương Thùy Linh cho rằng việc trẻ ngại đọc xuất phát từ việc chưa thấy sách gắn với nhu cầu từ đời sống.

Dự buổi ra mắt tủ sách do báo Thanh Niên tổ chức, ngày 10/12 ở Đường sách TP HCM, hoa hậu cho biết những năm cấp ba, cô đối diện nhiều áp lực học tập, khiến tâm hồn, sự lãng mạn và thích tự do của bản thân bị bó hẹp.

"May mắn là tôi tìm đến việc đọc sách như một điểm tựa tinh thần", hoa hậu nói.

Cuốn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một trong số tác phẩm đem lại cho cô cảm giác yên lành, thư giãn. Từ trải nghiệm này, cô nhận ra nhu cầu cá nhân là yếu tố quyết định hình thành thói quen đọc sách.

Theo Lương Thùy Linh, nhiều trẻ em hiện nay có tâm lý ngại đọc nói chung là do chưa thấy lợi ích của thói quen này. Trong khi đó, đọc sách là hoạt động bổ ích trên nhiều phương diện, không chỉ trong học tập, rèn luyện tư duy, kỹ năng mà còn nuôi dưỡng tâm hồn và trí tưởng tượng, tạo đời sống tinh thần phong phú.

Hoa hậu Lương Thùy Linh nói về trải nghiệm cá nhân gắn với việc đọc sách.

Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty Đường Sách TP HCM - cho rằng hoạt động đọc là hành vi mang tính tự thân, không thể áp đặt từ bên ngoài. Dù vậy, gia đình, nhà trường và xã hội có thể tạo động lực khuyến đọc, kích thích và hình thành thói quen và kỹ năng cho người trẻ khi tiếp cận sách vở.

Từ trái qua: Hoa hậu Lương Thùy Linh, ông Lê Hoàng và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trao đổi về phát triển văn hóa đọc trong khuôn khổ lễ ra mắt Tủ sách Thanh Niên, tại Đường Sách TP HCM.

Trong bối cảnh các hình thức giải trí ngày càng đa dạng, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận thấy sách ít thu hút giới trẻ hơn trước. Do vậy, việc giữ gìn văn hóa đọc trở thành thách thức cho gia đình, người làm sách. Từ thực tế đó, nhà văn ủng hộ việc ra mắt tủ sách như một nỗ lực khơi dậy tình yêu sách.

"Thông tin trên các nền tảng hiện nay xuất hiện và biến mất nhanh. Việc lập tủ sách để lưu giữ và chắt lọc những bài viết giá trị của báo là điều cần thiết", nhà văn nói.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ quan điểm về việc nuôi dưỡng văn hóa đọc.

Lương Thùy Linh, sinh năm 2000 tại Cao Bằng, đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 và lọt vào Top 12 Miss World cùng năm. Cô từng thực hiện nhiều dự án cộng đồng như Vì chúng tôi cũng là phụ nữ, Trạm đọc, Tiếp sức mùa thi. Với vai trò là Đại sứ Văn hóa đọc TP HCM, cô góp phần lan tỏa thông điệp và tổ chức các sự kiện khuyến đọc đến mọi người, đặc biệt là học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sinh năm 1955 tại Thăng Bình, Quảng Nam, là nhà văn nổi tiếng với các tác phẩm dành cho tuổi mới lớn, được xem là "người gieo mầm văn hóa đọc" cho nhiều thế hệ. Các tác phẩm của ông luôn giữ kỷ lục xuất bản, có vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tình yêu sách cho giới trẻ. Hiện ông đảm nhiệm vai trò Đại sứ Văn hóa đọc TP HCM nhiệm kỳ 2024-2025.

Tủ sách Thanh Niên ra mắt trong khuôn khổ hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm phát hành số báo đầu tiên. Tủ sách gồm các ấn phẩm đa dạng chủ đề như kinh tế, văn hóa, lịch sử, giáo dục, y tế, khoa học, phóng sự báo chí hay truyện ngắn hay từ các chuyên trang, chuyên mục được đăng tải trên báo, cũng như các bài viết đoạt giải ở cuộc thi viết do báo tổ chức. Ngoài ra, ban tổ chức thực hiện các hoạt động như ngày hội đọc sách, tọa đàm, kết nối tài trợ sách, vận động đóng góp từ cộng đồng, tổ chức sự kiện ra mắt sách, trò chuyện về tác giả - tác phẩm.

Dịp này, tủ sách giới thiệu năm ấn phẩm đầu tiên gồm: Sống đẹp -Điều kỳ diệu của lòng nhân ái, Thành phố tôi yêu, Cùng con đi tiếp cuộc đời, Tuyển tập truyện ngắn hay Báo Thanh Niên (2015 -2025).

Vi Đoàn

Ảnh: Ban tổ chức cung cấp