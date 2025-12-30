Lương, thưởng Tết Bính Ngọ tại các tỉnh thành

Lao động khối FDI dẫn đầu về lương, thưởng Tết Bính Ngọ cao nhất tại nhiều địa phương, cao nhất đến nay vẫn là TP HCM hơn 1,8 tỷ đồng.

Đến 29/12, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố lần lượt báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết tại doanh nghiệp gửi về Bộ Nội vụ. Hải Phòng sau sáp nhập với Hải Dương ghi nhận tiền lương, thưởng Tết Bính Ngọ đều tăng so với năm trước. Lương bình quân lao động đạt 9,5 triệu đồng, tăng 4% so với năm 2024. Tiền lương cao nhất ghi nhận tại doanh nghiệp FDI hơn 420 triệu đồng.

Gần 4.300 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Bính Ngọ mức bình quân 7,36 triệu đồng mỗi người, tăng 278.000 đồng so với dịp Tết Ất Tỵ trước khi sáp nhập. Phần lớn doanh nghiệp chi thưởng ở mức tương đương một tháng lương cho người lao động.

Giờ vào ca của công nhân May 10, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Mức thưởng Tết Bính Ngọ tại các tỉnh thành, tính đến 29/12:

Tỉnh thành Cao nhất Thấp nhất Bình quân Hải Phòng 193 0,3 7,36 Bắc Ninh 400 0,1 7,9 Ninh Bình 260 0,2 6,9 Nghệ An 87 0,2 4,97 Hà Tĩnh 192 0,2 8,4 Quảng Trị 170 0,2 5,64 Đà Nẵng 368 0,15 Khánh Hòa 350 0,5 9,4 Tây Ninh 600 0,1 7,5 Quảng Ngãi 205 0,152 TP HCM 1.841 5,46 12,02 Cà Mau 200 0,1 4,5-12,5

Đơn vị: triệu đồng

Bắc Ninh sau sáp nhập với Bắc Giang nâng quy mô lao động lên gấp đôi, đạt khoảng 820.000 người làm việc trong các khu công nghiệp. Sở Nội vụ thống kê hơn 1.300 doanh nghiệp sử dụng 643.000 lao động - tương ứng 80% trên địa bàn, cho kết quả tiền lương bình quân gần 10 triệu đồng mỗi người một tháng. Lương cao nhất thuộc về lao động khu vực FDI với 461 triệu đồng mỗi tháng.

Mức thưởng Tết Bính Ngọ bình quân 7,9 triệu đồng, cao hơn so với dịp Tết Ất Tỵ trước khi sáp nhập ghi nhận tại Bắc Ninh cũ là 7,7 triệu đồng và Bắc Giang cũ là 7 triệu đồng. Thưởng Tết thấp nhất chỉ 100.000 đồng; trong khi cao nhất thuộc khối FDI đạt 400 triệu - gấp đôi so với bình quân hai địa phương trước thời điểm sáp nhập.

Quảng Trị sau sáp nhập với Quảng Bình ghi nhận tiền thưởng cao nhất dịp Tết Bính Ngọ năm nay tăng hơn 50 triệu đồng so với Tết Ất Tỵ, đạt mức 170 triệu đồng. Thưởng thấp nhất 200.000 đồng, bình quân 5,64 triệu đồng. Doanh nghiệp dân doanh tiếp tục là khu vực có biên độ thưởng Tết rộng nhất, phản ánh sự phân hóa rõ rệt về hiệu quả sản xuất, kinh doanh và chính sách đãi ngộ lao động.

Bình quân tiền lương thực trả trong năm qua tại tỉnh này đạt 7,31 triệu đồng, cao nhất 120 triệu đồng và thấp nhất 3,45 triệu đồng.

TP HCM năm thứ ba liên tiếp ghi nhận mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất giảm, còn 1,841 tỷ đồng, trong khi năm ngoái đạt 1,9 tỷ đồng và Tết Giáp Thìn đạt 2,078 tỷ đồng. Sau sáp nhập, mức thưởng bình quân trên địa bàn đạt hơn 12 triệu đồng, giảm hơn 5% so với mức 12,7 triệu đồng của năm ngoái. Song lương bình quân tăng nhẹ, đạt 12,39 triệu đồng mỗi tháng.

Tại Đà Nẵng, mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất năm nay còn 368 triệu đồng, chỉ bằng 52% so với năm ngoái. Song mức thưởng cao nhất tại các tỉnh thành là không phổ biến, là ghi nhận của doanh nghiệp với đóng góp của một số cá nhân xuất sắc.

Điều 104 Bộ luật Lao động quy định thưởng là số tiền, tài sản hoặc các hình thức khác mà chủ sử dụng thưởng cho lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc. Quy chế thưởng do chủ doanh nghiệp quyết định, công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện lao động tại cơ sở.

