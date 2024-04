'Vợ cũ luôn yêu cầu tôi phải nâng cấp bản thân, phải làm vị trí cao hơn, so sánh tôi với những người khác'.

Tâm sự "Không hài lòng khi chồng an phận với thu nhập 40 triệu đồng" nhận được gần 350 bình luận. Nhiều độc giả chia sẻ câu chuyện có thu nhập tốt vẫn bị vợ yêu cầu tăng thêm. Áp lực đó khiến gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Lương tháng 92 triệu vẫn bị vợ bỏ

"Tôi cũng làm IT, 12 năm kinh nghiệm, lương 92 triệu đồng nhưng bị vợ bỏ, bị cho là không làm gì ra hồn. Vợ cũ luôn yêu cầu tôi phải nâng cấp bản thân hơn nữa để làm vị trí cao hơn, lương tốt hơn. Cô ấy luôn so sánh tôi với người này người kia, rất mệt mỏi, dù lương cô ấy chỉ được nửa lương tôi. Đã thế vợ cũ còn không chăm lo gì cho tôi, không cơm nước, không quan tâm hỏi han chồng. Mỗi ngày đi làm về tôi tự ăn cơm tiệm, lang thang một mình, sau đó về chơi với con và đi ngủ". - Simonsalmonus

Chồng làm thêm nhiều khiến anh bạo lực và nóng tính hơn

"Chồng tôi từng làm hai dự án khác nhau, chỉ trong ba năm mà từ một người hiền lành anh trở nên người bạo lực, nóng tính. Các chị ngoài ngành IT chẳng hiểu gì cả, chỉ biết cầm tiền nhiều là sướng, trong khi không hiểu bình thường con người làm việc tám tiếng mỗi ngày, thêm áp lực đầu óc đã quá tải rồi. Nghề IT muốn lương cao chỉ có làm thêm vài việc cùng lúc, đến lúc đó các chị lại than chồng không quan tâm gia đình, vợ con. Đó là lý do tôi khuyên chồng rút bớt dự án, chấp nhận giảm thu nhập vì sức khỏe, gia đình". - Thích cmt dạo

Vợ không nên là balô trên lưng chồng

"Năm tôi 25 tuổi, vợ chồng thất nghiệp, có một con, sống bám bố mẹ vợ, ăn cơm độn khoai mì cũng ổn. Đến năm tôi 43 tuổi, làm công nhân, một vợ ba con đi xe đạp, nhà tôi vẫn không nợ nần gì. Nhờ thế mà 64 tuổi tôi trả xong nhà và xe hơi, tiền hưu sống vẫn dư. Tiền kiếm thêm thì khó, sống giản dị để chi ít thì dễ hơn nhiều. Nếu ham làm giàu thì cả hai đều đi làm, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Tôi nghĩ vợ không nên là balô trên lưng chồng. Vợ đi làm bán thời gian mà được 20 triệu đồng dễ dàng thì hãy bắt chồng kiếm thêm tiền". - Chung Nguyen

Không đồng ý để chồng 'bào mòn sức khỏe' vì đồng tiền

"Hiện tại IT không còn là vua của mọi nghề, rất nhiều công ty sa thải nhân viên hoặc ít việc hơn, đặc biệt mức lương cũng giảm, mức lương tháng 40 triệu đồng là khá hơn rất nhiều người cùng vị trí lập trình viên. Chưa kể trong thời điểm kinh tế suy thoái như hiện tại, đó là mức lương ao ước của biết bao nhiêu người. Chồng tôi cũng là lập trình viên, lương làm công ty chính tầm 40 triệu đồng, có thời gian anh làm thêm, mỗi tháng có thể kiếm hơn 70 triệu đồng. Có điều tôi không ủng hộ chồng làm thêm vì thấy rõ sự mệt mỏi và thiếu ngủ của anh. Chính tôi yêu cầu anh bỏ hết các công việc bán thời gian, việc làm ngoài. Cuộc sống này biết bao nhiêu là đủ? Đừng đánh đổi mọi thứ, bào mòn sức khỏe vì đồng tiền. Biết đủ là sẽ đủ". - Huongbui

