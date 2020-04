Lương nhân viên IT kinh nghiệm bằng sếp ngành khác

Theo khảo sát của Navigos Group, lương nhân viên IT có kinh nghiệm sẽ bằng lương của cấp bậc quản lý tại nhiều ngành nghề khác.

Báo cáo về "Thực trạng nhân lực IT và Kế hoạch tuyển dụng đáp ứng công nghệ mới" của Navigos Group cho biết, khi so sánh mặt bằng lương chung, nhà tuyển dụng đang trả lương cho các ứng viên IT có kinh nghiệm t ừ 701 đến 1.000 USD mỗi tháng.

Trong khi đó, mức lương phổ biến được trả cho ứng viên thuộc cùng cấp bậc ở ngành khác phổ biến trong hai khung là 251-500 hoặc 501-700 USD mỗi tháng. Thông thường, cấp bậc thấp nhất trong tuyển dụng chính thức là mới ra trường. Lao động sau khoảng 2 năm làm việc và chưa trải qua vai trò quản lý thì thuộc nhóm 'có kinh nghiệm'.

Như vậy, mức lương từ 701 USD trở lên của ngành khác chỉ dành cho cấp bậc quản lý. Và mức này tương đương với lương của các nhân viên IT có kinh nghiệm.

Dù mặt bằng lương tương đối khá so với thị trường chung, khảo sát cũng cho biết lý do hàng đầu nhân sự IT nghỉ việc là không hài lòng với chế độ lương thưởng (45%). Nguyên nhân tiếp theo là không có cơ hội thăng tiến và việc làm tốt hơn từ công ty khác.

Tuy nhiên, điểm tích cực của thị trường lao động IT hiện nay là tình hình nhảy việc có phần hạ nhiệt. Theo đánh giá của nhóm nhà tuyển dụng, tỷ lệ chuyển việc đã ổn định hơn. 64% cho biết tỷ lệ chuyển đổi công việc tại doanh nghiệp họ dưới 20%, số ứng viên làm việc dưới 1 năm cũng chỉ chiếm 4%.

Một nhóm startup làm việc tại vườn ươm công nghệ Upstar Labs (TP HCM) trước mùa dịch. Ảnh: Trang Lê

Navigos Group cho biết, hầu hết doanh nghiệp tại Việt Nam đều có nhu cầu tuyển dụng trong năm 2020. Một nửa doanh nghiệp được hỏi cho biết có nhu cầu mở rộng thêm 11-20% số nhân sự. Gần 25% dự kiến tuyển thêm 21-30% quy mô.

Theo khảo sát, top 3 các ngành hiện thiếu hụt nhân sự trong những công ty công nghệ là: phát triển website toàn diện (full-stack) chiếm 49%, Java & Java script chiếm 27% và kiến trúc hạ tầng (Architect design) chiếm 22%.

Các mảng công nghệ mới liên quan đến khoa học máy tính vẫn có nhu cầu tuyển dụng nhưng không cao. Theo đó có 18% doanh nghiệp thiếu hụt ứng viên để phát triển Tự động hóa, 11% doanh nghiệp thiếu hụt nhân sự Phát triển máy học và chỉ 2% doanh nghiệp thiếu hụt nhân sự Phát triển chuỗi khối.

Ông Gaku Echizenya, Tổng giám đốc của Navigos Group Việt Nam cho rằng, các yếu tố như dịch bệnh dẫn đến sự hạn chế trong tương tác đời thực, hay rủi ro cho con người khi tham gia vào các công việc nguy hiểm. Điều này càng khiến việc ứng dụng công nghệ quan trọng hơn và tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho thị trường.

"Đứng trước nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng cao, doanh nghiệp không chỉ đối mặt với việc thiếu hụt nhân lực công nghệ, mà còn phải chuẩn bị các giải pháp giữ chân nhân tài và ứng phó trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ mới", ông Gaku Echizenya, nhận định.

Viễn Thông