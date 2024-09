Lượng người siêu giàu ở Trung Quốc tăng gấp đôi trong 10 năm

Trong thập kỷ qua, số người có tài sản đầu tư từ 100 triệu USD trở lên tại Trung Quốc tăng hơn 100% - mức cao nhất thế giới.

Theo báo cáo mới nhất từ hãng nghiên cứu tài sản New World Wealth và công ty tư vấn đầu tư di cư Henley & Partners (Anh), 10 năm qua số người siêu giàu trên thế giới tăng 54%, lên 29.350 người, đặc biệt ở Trung Quốc và Mỹ. Nhóm này được định nghĩa là những cá nhân sở hữu tài sản đầu tư từ 100 triệu USD trở lên.

"Mỹ và Trung Quốc đang trải qua giai đoạn bùng nổ số người siêu giàu, bỏ xa các nước châu Âu", Juerg Steffen - CEO Henley & Partners cho biết.

Trong đó, theo báo cáo, giới siêu giàu ở Trung Quốc tăng 108% trong 10 năm, với 2.350 người chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ và công nghiệp. Mức này vượt Mỹ, 81%.

Khách mua tại một cửa hàng của Louis Vuitton ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Reuters

2013-2020 là giai đoạn bùng nổ người siêu giàu ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, theo Andrew Amoils - nhà phân tích tại New World Wealth. Từ 2020, số này chỉ tăng khoảng 10%. Điều này là do kinh tế Trung Quốc chững lại những năm gần đây, do khủng hoảng bất động sản kéo dài, tỷ lệ thất nghiệp cao và tiêu dùng trong nước yếu.

Tuy vậy, Amoils dự báo giới siêu giàu tại đây tăng 80-100% từ nay đến 2040. Mức này cao hơn tăng trưởng chung toàn cầu (75%) vào 2040.

Nếu tính theo thành phố, các đại diện từ Mỹ như New York và Los Angeles dẫn đầu về số cư dân siêu giàu. Henley & Partners cho rằng ngôi vị này sẽ thay đổi, khi Hàng Châu và Thâm Quyến (Trung Quốc) được dự báo nằm trong danh sách "có khả năng tăng trưởng trên 150%" số dân siêu giàu năm 2040.

Ngoài ra, danh sách này còn có một số thành phố khác ở châu Á và Trung Đông, như Đài Bắc, Dubai, Abu Dhabi và Bengaluru. Ngược lại, các thành phố Zurich, Chicago, Moscow và Madrid dự báo tăng dưới 50% giai đoạn này.

Tuy nhiên, sự phân bổ cư dân siêu giàu có thể thay đổi, tùy vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Nghiên cứu của Henley & Partners cho thấy ngày càng nhiều người Mỹ giàu có cân nhắc thay đổi nơi cư trú và quốc tịch.

"Số lượng người siêu giàu và xu hướng di cư phụ thuộc nhiều vào cuộc bầu cử tháng 11 này. Do các ứng cử viên có sự khác biệt lớn về chính sách tài chính, tiền tệ, kinh tế và xã hội", David Young, Chủ tịch Ủy ban Phát triển kinh tế tại tổ chức tư vấn The Conference Board cho biết.

Hà Thu (theo CNBC, Henly Global)