Lượng người mua vé Lotto 5/35 tăng trước kỳ chia giải độc đắc

Lotto 5/35 ghi nhận lượng người chơi tăng khi giải độc đắc vượt 12 tỷ đồng và có thể bước vào kỳ chia giải thứ 5 nếu tối nay chưa tìm được chủ nhân.

Anh Duy Khang (36 tuổi, TP HCM), cho biết, cứ thấy giải độc đắc vượt 12 tỷ đồng là anh lại rủ mọi người mua vé. "Hôm chia giải vừa rồi nhóm tôi có ba người trúng giải tư, bình thường chỉ 100 nghìn nhưng lần đó mỗi người nhận gần 3 triệu", anh Khang nói.

Chị Như Quỳnh (47 tuổi), chủ một điểm bán Vietlott tại TP HCM, cho hay, trước đây cửa hàng chị vốn ổn định với khách quen chơi Keno và các xổ số ma trận có Jackpot cao như Mega 6/45, Power 6/55. Từ khi Lotto 5/35 ra mắt, khách đông lên, nhất là những kỳ chia giải độc đắc. "Chiều chiều tan tầm là người ta ghé mua vé, có hôm đến tối vẫn ngồi chờ chia giải, rộn ràng như hội", chị Quỳnh nói.

Các điểm bán Vietlott thu hút lượng lớn khách hàng đến mua vé Lotto 5/35 mỗi ngày. Ảnh: Vietlott

Lotto 3/35 ra mắt lần đầu cách đây ba tháng. Với cách chơi đơn giản, xổ số tự chọn này nhanh chóng thu hút lượng lớn người chơi, trở thành lựa chọn mới bên cạnh các sản phẩm xổ số tự chọn quen thuộc như Keno, Bingo 18, Mega 6/45, Max 3D/3D+, Max 3D Pro hay Power 6/55. Theo nhiều chủ điểm bán, lượng khách mới tăng rõ rệt trong thời gian gần đây, từ các bạn trẻ thích trải nghiệm trò chơi mới, nhân viên văn phòng tìm chút hồi hộp giữa giờ nghỉ trưa, đến những khách hàng lớn tuổi vốn yêu thích sản phẩm Vietlott.

Sức hút của Lotto 5/35 đến từ tần suất quay số hai lần mỗi ngày (13h và 21h) giúp người chơi không phải chờ đợi quá lâu. Cách chơi, người chơi chọn 5 số từ 01- 35 và một số đặc biệt từ 01-12. Người chơi có thể tự chọn toàn bộ dãy số, hoặc chọn theo hình thức "bao số" gồm bao bộ số chính từ 04 - 15 số hoặc bao bộ số đặc biệt từ 01 - 12 để tăng cơ hội trúng thưởng.

Giải thưởng của Lotto 5/35 dao động từ 10.000 đồng đến giải độc đắc khởi điểm 6 tỷ đồng, và hấp dẫn hơn với cơ chế chia giải độc đắc. Khi giải độc đắc vượt 12 tỷ đồng, giá trị của giải sẽ được chia cho các hạng giải thưởng khác (trừ giải khuyến khích) tại kỳ quay số lúc 21h của ngày kế tiếp (kỳ chia giải) với điều kiện các kỳ quay số mở thưởng đều không có người trúng giải độc đắc.

Cơ cấu giải thưởng cơ bản của Lotto 5/35 có giá trị từ giải Khuyến khích 10.000 đồng đến giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Giải độc đắc sẽ được chia theo tỷ lệ: hạng giải nhất nhận một phần ba giá trị giải độc đắc, các hạng giải còn lại sẽ nhận một phần sáu giá trị giải độc đắc. Nếu một trong các hạng giải được chia không có người trúng thưởng, thì giá trị được chia của hạng giải đó sẽ chia đều cho các hạng giải còn lại. Nhờ vậy, giá trị thực người chơi nhận được tăng gấp nhiều lần so với thông thường.

Kỳ chia giải gần nhất (21h ngày 9/9) đã chứng kiến giá trị độc đắc lên hơn 21 tỷ đồng - mức tích lũy cao nhất từ trước tới nay của Lotto 5/35, được chia cho hàng loạt tấm vé trúng thưởng các hạng giải từ giải nhất đến giải năm. Trong đó, ba giải nhất mỗi giải hơn hai tỷ đồng (thay vì 10 triệu đồng), 35 giải nhì mỗi giải hơn 100 triệu đồng (thay vì 100 nghìn đồng). Ngay cả giải năm chỉ 30 nghìn đồng cũng tăng lên tới 205 nghìn đồng.

Đó cũng là lý do vào những kỳ chia giải, các điểm bán Vietlott trở thành điểm hẹn của dân chơi xổ số, vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa cùng nhau chờ màn hình quay số lúc 21h. "Không khí hào hứng, hồi hộp tạo nên một trải nghiệm mới mẻ so với hình ảnh quen thuộc của việc mua vé số đơn thuần", chị Quỳnh cho hay.

Tính đến nay, Lotto 5/35 đã có 4 kỳ chia giải, mỗi kỳ đều mang đến phần thưởng tăng vọt cho loạt người chơi. Hiện giải độc đắc vượt mốc 12 tỷ đồng vào kỳ quay ngày hôm qua, như vậy nếu kỳ quay 21h tối nay vẫn chưa có người trúng Độc đắc, Lotto 5/35 sẽ bước vào kỳ chia giải lần thứ 5.

Thế Đan