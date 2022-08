Lương ngành Luật có cao không?

Em đã chọn Đại học Luật Hà Nội nhưng bị nhiều người phản đối nên muốn tìm hiểu cơ hội việc làm, mức lương ngành này để vững tin vào lựa chọn của mình.

Chào mọi người. Em vừa mới tốt nghiệp THPT, đã đăng ký nguyện vọng vào Đại học Luật Hà Nội ngành Luật thương mại quốc tế và Tiếng Anh pháp lý. Lựa chọn này của em một phần là do học phí của Đại học Luật Hà Nội rẻ hơn so với nhiều trường top khác như Đại học Ngoại Thương, Thương Mại, Kinh tế quốc dân, Bách Khoa... Còn lý do chính là em có niềm yêu thích đối với những kỹ năng đàm phán, tranh biện trong ngành luật.

Thế nhưng, em bị phản đối và nhận về những ý kiến trái chiều từ bạn bè, họ hàng. Nhiều người cho rằng học Luật rất khó, ra trường khó xin việc, nhiều rủi ro mà lương lại thấp.

Vậy em muốn xin ý kiến của mọi người, đặc biệt là từ các anh chị hiện công tác ở những lĩnh vực liên quan đến luật pháp, về cơ hội việc làm cũng như mức lương cụ thể theo thâm niên của ngành Luật ạ.

Em cảm ơn!

Phạm Danh