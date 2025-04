Lượng methanol vượt ngưỡng hơn 1.000 lần khiến 7 người nhập viện, một tử vong

Kết quả kiểm nghiệm rượu trái cây 8 người uống trong chuyến du lịch Ninh Thuận cho thấy lượng methanol vượt mức cho phép hơn 1.000 lần.

Ngày 9/4, Sở Y tế Tiền Giang công bố kết quả trên, cho biết các mẫu rượu Sơ Ri 29% độ cồn được sản xuất tại Công ty TNHH Kha Thy (xã Tân Lý Đông, Châu Thành), kiểm nghiệm tại Viện Y tế công cộng TP HCM.

Theo kết quả, rượu Sơ Ri được nạn nhân sử dụng, sản xuất ngày 9/6/2024 (hạn sử dụng 3 năm), chứa hàm lượng Methanol lên đến 10.730.571 mg/l ethanol 100°. Con số này vượt gấp 1.073,05 lần mức cho phép, được xác định là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc.

Ngoài ra, một mẫu rượu khác là rượu nếp có nồng độ cồn 40%, cũng sản xuất tại công ty này, cho kết quả kiểm nghiệm chứa 12.184.266 mg/l ethanol 100°, vượt mức cho phép 6.092,13 lần.

Trước đó, nhóm cán bộ TAND huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) tổ chức du lịch tại Ninh Thuận. Đêm 29/3, 8 người đã uống hơn 6 chai rượu trái cây, mỗi chai khoảng 500 ml.

Sáng hôm sau, nhóm người có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn, nôn ói, nghĩ do say rượu nên cùng đoàn di chuyển về Tiền Giang. Trên đường đi, các nạn nhân có triệu chứng trở nặng, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc ở Long An cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Người trẻ nhất trong nhóm nạn nhân 25 tuổi hôn mê sâu và tử vong một ngày sau đó.

Sau khi Bộ Y tế yêu cầu làm rõ, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã lấy mẫu tiến hành kiểm nghiệm.

Hiện, một bệnh nhân được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, 6 người còn lại sức khỏe đã ổn định, trở lại làm việc bình thường.

Methanol (CH3OH) là chất cực độc, thường được sử dụng làm dung môi trong các sản phẩm công nghiệp như sơn, nước rửa kính, hoặc mực in... Khi đưa vào cơ thể, methanol chuyển hóa thành formaldehyde và axit formic, gây tổn thương gan, não và các cơ quan nội tạng khác. Ngộ độc methanol có thể gây ra các triệu chứng nguy hiểm như lú lẫn, suy hô hấp, co giật, tổn thương não và tử vong.

Nhiều vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng xảy ra thời gian qua. Đầu tháng 1, thanh niên 28 tuổi bị khó thở, lơ mơ sau uống rượu, cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nhiễm toan chuyển hóa nặng, hôn mê do ngộ độc methanol. Bệnh nhân phải thở máy, lọc máu suốt 8 giờ song vẫn mất phản xạ, biến chứng xuất huyết não nghiêm trọng, sau đó tử vong.

Ngày 22/12/2024, năm người ngộ độc cồn methanol, trong đó một trường hợp tử vong ngoại viện, sau khi uống rượu tại đám cưới ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Kết quả xét nghiệm mẫu rượu cho thấy nồng độ methanol là 34%.

Thường Sơn