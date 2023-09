Lượng khách Việt đến Nhật vào top 7 thế giới

Với 397.000 lượt khách trong 8 tháng, Việt Nam là một trong 7 thị trường gửi khách lớn nhất đến Nhật.

Thông báo từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam hôm 26/9 cho thấy lượng khách Việt đến trong tháng 8 đạt 50.900 lượt, tăng 16,5% so cùng kỳ năm 2019 và tăng 54% so cùng kỳ năm 2022. Trong 8 tháng đầu năm, 397.000 lượt khách Việt đến Nhật, tăng 17,4% so với thời điểm trước dịch, đứng thứ 7 trong top các thị trường gửi khách đến Nhật nhiều nhất.

Các thị trường khách quốc tế đến Nhật 8 tháng đầu năm trong top 6 gồm Hàn Quốc (4,3 triệu lượt), Đài Loan (gần 2,6 triệu), Mỹ (1,3 triệu), Trung Quốc đại lục (gần 1,3 triệu), Hong Kong (gần 1,3 triệu), Thái Lan (580.000). Trong 7 thị trường khách top đầu, Việt Nam và Mỹ là hai thị trường tăng trưởng dương so với cùng kỳ 2019. 5 thị trường còn lại đều tăng trưởng âm.

Mùa thu ở Sapporo. Ảnh: Welcome to Sapporo

"Việt Nam là một trong những thị trường đạt tỷ lệ hồi phục, tăng trưởng lượng khách đến Nhật cao nhất thế giới", JNTO nhận xét.

Trả lời VnExpress ngày 27/9, trưởng đại diện JNTO tại Việt Nam Yoshida Kenji cho biết Việt Nam luôn được đánh giá là thị trường trọng điểm của du lịch Nhật Bản. Đại diện JNTO kỳ vọng lượng khách Việt đến Nhật trong năm nay vượt mức kỷ lục năm 2019 (500.000 lượt).

Bên cạnh đó, JNTO liên tục triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại Việt Nam, bổ nhiệm ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng làm đại sứ du lịch Nhật Bản. "Trong tương lai, chúng tôi sẽ nỗ lực liên kết chặt chẽ với các hãng không, công ty du lịch để hút khách Việt", ông Kenji cho biết.

Dự kiến trong hai tháng tới, lượng khách Việt đến Nhật tiếp tục tăng do trùng thời điểm mùa lá vàng lá đỏ. Theo nhiều doanh nghiệp lữ hành, mùa thu được xem là giai đoạn thấp điểm du lịch, giá các loại dịch vụ thấp hơn cao điểm mùa hè. Bên cạnh đó, đồng yên mất giá khiến giá tour Nhật Bản giảm mạnh.

Bà Vũ Thị Bích Huệ, Trưởng phòng Truyền thông Flamingo RedTours, cho biết giá tour đi Nhật đang "thấp kỷ lục". Một chuyến đến Osaka hoặc Tokyo 4 ngày 3 đêm gồm vé máy bay khứ hồi, phí visa, khách sạn 3 sao, xe đưa đón sân bay tại Việt Nam cùng hướng dẫn viên hỗ trợ xuất nhập cảnh ở hai nước có giá từ 9,9 triệu đồng. Tour trọn gói 4 ngày chặng Tokyo - núi Phú Sĩ hoặc Osaka - Kyoto - Tokyo từ 16,9 triệu đồng. Với giá tour "mềm" như hiện tại, lượng khách dự kiến đến Nhật tiếp tục tăng.

Phương Anh