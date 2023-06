Lượng khách hàng không đến Việt Nam tăng mạnh

6 tháng đầu năm, lượng hành khách đi và đến Việt Nam qua đường hàng không đạt hơn 14,4 triệu lượt, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sản lượng vận chuyển hành khách tại các cảng hàng không trong 6 tháng năm 2023 đã hồi phục tốt, đặc biệt với thị trường khách quốc tế trong bối cảnh dịch Covid -19 được kiểm soát hiệu quả.

Sản lượng hành khách trong 6 tháng qua là 56,8 triệu, đạt 48% kế hoạch năm 2023 và tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến và đi quốc tế đạt 14,4 triệu lượt, tăng hơn 490% so với cùng kỳ năm trước, khách nội địa đạt hơn 42 triệu lượt, tăng 2% so với cùng kỳ.



Các hãng hàng không trong và ngoài nước đã thực hiện gần 365.000 chuyến bay, tăng 18%, trong đó hơn 99.200 chuyến bay quốc tế, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước.

Khách du lịch Mỹ thăm chùa Cầu, Hội An năm 2022. Ảnh: Đắc Thành

Theo lãnh đạo ACV, sự hồi phục hàng không quốc tế do chính sách mở cửa của các quốc gia, trong đó có hồi phục của thị trường Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.

Năm 2019, các cảng hàng không Việt Nam từng lập kỷ lục đón 119 triệu khách, trong đó có 41,7 triệu khách bay quốc tế.

Trong 5 tháng đầu năm, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam cũng tăng, đạt gần 4,6 triệu tăng 13 lần so cùng kỳ năm ngoái và bằng 63% so 2019. Theo Tổng cục Thống kê, 10 thị trường khách du lịch quốc tế lớn nhất Việt Nam hiện nay gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc đại lục, Mỹ, đảo Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Australia, Ấn Độ. Danh sách top 10 có sự thay đổi trước và sau dịch. Từ 2019 trở về trước, Nga, Anh hoặc Pháp thường nằm trong danh sách các nước có lượt khách đến Việt Nam cao nhất. Sau dịch, thị trường châu Âu rời top, thay vào đó là Campuchia và Ấn Độ.

Anh Duy