Lương IT phần mềm Việt đang giảm thế nào

IT - phần mềm vẫn nằm trong số những nhóm có nhu cầu tuyển dụng cao nhưng so với một năm trước, mức lương đã giảm đáng kể.

Báo cáo thường niên của TopCV về thị trường tuyển dụng 2023 và nhu cầu 2024 cho thấy IT - phần mềm là nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao thứ hai tại Việt Nam, sau nhóm kinh doanh/bán hàng.

Qua khảo sát từ hơn 1.500 doanh nghiệp, 13,2% nói đang có nhu cầu lớn với nhân viên IT - phần mềm. Trong đó, chuyên viên hoặc nhân viên có trên ba năm kinh nghiệp là những ứng viên được săn đón nhất, chiếm 28,57% lượng tuyển dụng. Dù nhu cầu cao, các công ty không khó tìm được nhân sự phù hợp, nhất là sinh viên mới ra trường, chưa nhiều kinh nghiệm (Junior).

"Điều này cho thấy nguồn cung nhân lực trong ngành IT tương đối lớn, đủ cho các doanh nghiệp hiện tại", TopCV nhận định. Xu hướng này cũng được phản ánh qua mức lương. Dù vẫn cao, lương kỹ sư IT Việt hiện đã giảm so với khảo sát 2022.

Cụ thể, lương của thực tập sinh IT - phần mềm năm 2023 không đổi so với năm trước đó, với mức trung vị thấp 3 triệu và trung vị cao 5 triệu đồng. Trong khi đó, lương trung vị của nhân viên IT - phần mềm dưới một năm kinh nghiệm năm 2023 là 8 và 15 triệu đồng trong khi năm trước đó là 7 và 16,5 triệu đồng.

Lương trung vị thấp và cao của trưởng nhóm là 19 và 33 triệu, còn năm 2022 là 23 và 40 triệu đồng. Lương trưởng phòng giảm không đáng kể từ mức trung vị 23 và 40,7 triệu xuống 22 và 40 triệu đồng. Cách đây hơn một năm, lương giám đốc công nghệ (CTO) có trung vị thấp 60 triệu và trung vị cao 142 triệu đồng, nhưng 2023 chỉ còn tương ứng 48 triệu và 72 triệu đồng.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mức lương phổ biến theo từng nhóm ngành nghề cũng có nhiều chênh lệch. Cùng kinh nghiệm trên 5 năm, lập trình viên web có mức lương trung vị thấp - cao là 36 và 48 triệu đồng, trong khi lương của chuyên viên bảo mật là 26 và 42 triệu đồng, còn chuyên viên quản lý dữ liệu là 30 và 50 triệu đồng.

Kỹ sư cầu nối (Bridge Engineer), Lập trình viên nhúng (Embedded Systems Developer) là những lĩnh vực nhận lương cao nhất trong ngành công nghệ thông tin với trung vị lần lượt 25-57 triệu đồng và 24-50 triệu đồng cho vị trí 3-5 năm kinh nghiệm. Mức lương này cao gấp đôi Kỹ sư kiểm thử phần mềm (Softwave Tester) và Quản trị viên hệ thống (System Administrator).

Mức lương phổ biến trong lĩnh vực công nghệ thông tin năm 2023. Nguồn: TopCV

Theo TopCV, IT phần mềm là nhóm nhỏ của ngành công nghệ thông tin. Nhân viên trong mảng này đóng vai trò quan trọng trong phát triển và duy trì ứng dụng, hệ thống công nghệ. Các sản phẩm này giúp đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo đổi mới và nâng cấp công nghệ, đồng thời tăng cường cạnh tranh và phát triển của công ty.

Trong khi đó, kỹ sư công nghệ thông tin là nhân sự có hiểu biết, kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo thiết bị phần cứng, thiết bị số, có kỹ năng lập trình, quản lý thông tin, quản lý mạng máy tính... Lĩnh vực công nghệ thông tin có nhiều nhóm chuyên ngành như hệ thống thông tin, khoa học máy tính, truyền thông và mạng máy tính, kỹ thuật máy tính.

Một lập trình viên tại Việt Nam. Ảnh:Funix

TopCV, thành lập năm 2014, là hệ sinh thái công nghệ nhân sự (HR Tech) hàng đầu Việt Nam. Báo cáo Thị trường tuyển dụng và Nhu cầu tuyển dụng tại Việt Nam được TopCV phát hành thường niên từ 2018. Báo cáo năm nay dựa trên phân tích phản hồi từ hơn 1.500 doanh nghiệp và số liệu thống kê từ gần 30.000 tin đăng tuyển dụng trên nền tảng, tính đến hết ngày 5/1.

Mức lương TopCV sử dụng trong báo cáo là trung vị, không phải trung bình. Theo lý thuyết xác suất và thống kê, trung vị là giá trị tách giữa nửa lớn hơn và nửa nhỏ hơn của một dãy số. Sử dụng trung vị sẽ giúp mô tả phân bổ của dãy số chính xác hơn so với trung bình, do giá trị trung bình có thể bị lệch khi dãy số có giá trị cao bất thường hoặc thấp bất thường. Mức lương trong tin đăng tuyển dụng quá thấp hoặc quá cao so với mặt bằng chung của thị trường cũng được loại bỏ nhằm hạn chế sai lệch dữ liệu. Do đó có một số vị trí trong báo cáo không đề cập con số cụ thể.

Khương Nha