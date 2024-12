Lương IT - phần mềm tại Việt Nam: Người mới giảm, quản lý tăng

Quản lý trong ngành IT đạt lương trung vị 52 triệu đồng, cao nhất trong các lĩnh vực, nhưng thu nhập của người dưới một năm kinh nghiệm lại giảm so với 2023.

Nền tảng việc làm TopCV công bố báo cáo thị trường tuyển dụng thường niên 2024 và đánh giá cơn sốt nhân lực trong nhóm IT - phần mềm "có dấu hiệu giảm dần", nhưng vẫn là nhóm ngành khát nhân lực tại Việt Nam với mức lương vượt trội so với các lĩnh vực khác.

Khảo sát được thực hiện với 3.000 doanh nghiệp và người lao động trên toàn quốc, kết hợp phân tích 300.000 tin tuyển dụng tính đến hết tháng 10 trên TopCV. Công ty cho biết nhu cầu nhân sự của nhóm IT - phần mềm giảm 1% so với năm ngoái, nhưng những nhân sự có kinh nghiệm và kỹ năng cao lại được săn đón.

Điều này cũng được thể hiện qua mức lương. Nhóm những người dưới một năm kinh nghiệm nhận lương trung vị 11 triệu đồng, giảm từ 15 triệu đồng năm ngoái. Trong khi đó, trưởng nhóm hay người có 4-6 năm kinh nghiệm được trả lương 35 triệu đồng. Với vị trí quản lý hoặc trưởng phòng, doanh nghiệp sẵn sàng chi 52 triệu đồng, cao hơn gần 30% so với năm ngoái.

Con số trên được đưa ra dựa trên mức "trung vị ", tức giá trị đứng chính giữa trong dãy số. Ví dụ có 99 công ty được xếp theo thứ tự lương từ cao đến thấp, thì đó là mức lương của công ty trả lương cao thứ 50. Trong các thống kê có sự chênh lệch lớn giữa số cao nhất và số thấp nhất, số trung vị thường được dùng vì thể hiện rõ bức tranh hơn số trung bình.

Với kết quả trên, IT - phần mềm trở lại vị trí dẫn đầu về lương trong khảo sát của nền tảng. Năm ngoái, Bảo hiểm là ngành đứng số một với lương trung vị 50 triệu cho vị trí trưởng phòng, hơn 10 triệu đồng so với ngành IT. Còn năm nay, vị trí trưởng phòng của hầu hết ngành phổ biến có lương trong khoảng 26-39 triệu đồng, kém xa trưởng phòng IT.

Tuy nhiên, theo TopCV, thị trường tuyển dụng IT - phần mềm năm 2024 gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do nguồn cung ứng viên hạn chế, trong đó 55% cho biết thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng cao; 49,7% công ty sẵn sàng cạnh tranh gay gắt và đưa ra nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn để thu hút nhân sự nhóm này.

Ở phía ngược lại, khi được hỏi về lý do "nhảy việc", 34,1% cho biết do đãi ngộ thấp hơn doanh nghiệp cùng ngành, 29,5% cảm thấy không còn cơ hội thăng tiến, 19,54% đánh giá không còn phù hợp với tầm nhìn của lãnh đạo.

Tuy nhiên, đơn vị khảo sát cũng khẳng định "chuyển việc không còn chắc chắn mang lại gia tăng về thu nhập", vì chỉ dưới 10% có thể tăng 3-5% thu nhập sau khi đổi việc. Ngoài ra, nhân sự khi tìm việc mới có thể đối diện với nhiều thách thức, như yêu cầu ngoại ngữ, làm việc đa nhiệm, cập nhật kỹ năng mới.

TopCV, thành lập năm 2014, nằm trong số những hệ sinh thái công nghệ nhân sự (HR Tech) nổi tiếng tại Việt Nam. Báo cáo tuyển dụng được nền tảng phát hành thường niên từ 2018.

Lưu Quý