Lương giáo sư ĐH Kinh tế TP HCM cao nhất 120 triệu đồng

Lương hàng tháng của giáo sư, phó giáo sư cơ hữu Đại học Kinh tế TP HCM ở mức 52-120 triệu đồng, tăng 20 triệu so với trước.

Chiều 24/3, Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) công bố chính sách thu nhập mới, nhằm giữ chân đội ngũ giảng viên trình độ cao.

Theo đó, lương giảng viên cơ hữu có học hàm giáo sư, phó giáo sư tăng 20 triệu đồng mỗi tháng. Những người thuộc diện hợp đồng tăng 10 triệu. Tổng lương cố định hàng tháng của nhóm này khoảng 52-120 triệu đồng. Mức này chưa kể tiền dạy vượt định mức, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học khác cùng thưởng Tết.

Những nhân sự mới sẽ nhận mức hỗ trợ 500-300-150 triệu đồng, tương ứng với bậc giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ. Mức hỗ trợ có thể được điều chỉnh theo thời gian cống hiến tính đến lúc về hưu hoặc loại hợp đồng. Nếu làm việc tại các phân hiệu Vĩnh Long, Nha Trang, giảng viên có thể nhận mức hỗ trợ cao hơn.

Nhóm còn lại, nếu hoàn thành chương trình tiến sĩ, được bổ nhiệm phó giáo sư, giáo sư, trường sẽ thưởng lần lượt 50-100-150 triệu đồng.

Đây là lần đầu Đại học Kinh tế TP HCM công bố thu nhập của giảng viên.

PGS. TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc phụ trách UEH, cho biết chính sách mới thể hiện quyết tâm đầu tư mạnh mẽ vào con người - tài sản trí tuệ cốt lõi quyết định uy tín đào tạo, nghiên cứu của trường.

Ông nhìn nhận đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên xuất sắc là cơ sở gia tăng năng lực cạnh tranh và nâng cấp vị thế quốc tế của UEH, trong bối cảnh trường đặt mục tiêu vào top 250 châu Á vào năm 2030.

Theo bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2026 của QS, Đại học Kinh tế TP HCM đứng thứ 318.

Một lớp đào tạo học viên doanh nghiệp của Đại học Kinh tế TP HCM. Ảnh: UEH

UEH là một trong 13 đại học của Việt Nam. Đây là trường đào tạo nhóm ngành Kinh doanh, Quản lý, Luật,... hàng đầu phía Nam và cả nước, quy mô khoảng 40.000 sinh viên.

Thu nhập của giảng viên hiếm khi được các trường đại học công khai. Gần đây, trong thông báo tuyển dụng, trường Đại học Bách khoa TP HCM cũng lần đầu nêu mức thu nhập của giảng viên khoảng 35-85 triệu đồng một tháng.

Ở phía Bắc, trong tin tuyển dụng mới nhất, Bách khoa Hà Nội cho biết lương tháng ưu đãi với "giảng viên xuất sắc", tốt nghiệp tiến sĩ từ các đại học top 200 thế giới là 40-150 triệu đồng.

Lệ Nguyễn