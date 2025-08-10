Lượng dự thi Tin học trẻ toàn quốc tăng 30%

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 31 thu hút hơn 2.300 thí sinh, tăng 30% so với năm ngoái, trong đó 193 vào vòng chung kết.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 31 diễn ra tại Huế sáng 10/8. Đây là sân chơi trong lĩnh vực tin học do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Tin học Việt Nam tổ chức thường niên từ năm 1995. Qua 31 năm tổ chức, Hội thi trở thành một trong những hoạt động quan trọng thúc đẩy giáo dục STEM, giúp học sinh tiếp cận tư duy logic, sáng tạo và giải quyết vấn đề thông qua công nghệ.

Một trong những điểm nổi bật của hội thi năm nay là số lượng thí sinh tăng mạnh. Vòng Khu vực thu hút 2.318 thí sinh, tăng 30% so với 2024, trong đó 872 thí sinh thuộc các đội tuyển của 43 tỉnh thành và hơn 1.400 thí sinh tự do. "Sau 5 năm mở rộng, đây là năm đầu tiên lượng thí sinh tự do tại Vòng Khu vực nhiều hơn thí sinh đội tuyển", ban tổ chức cho biết.

Học sinh nhận giải tại hội thi Tin học trẻ toàn quốc, ngày 10/8/2025. Ảnh: Ban tổ chức

Trong ba khu vực, miền Bắc đông thí sinh nhất với hơn 817 người dự thi vào ngày 30/6 tại Hà Nội. Miền Trung có 777 thí sinh thi cùng ngày 30/6 tại Đà Nẵng, còn miền Nam quy tụ 724 thí sinh thi vào ngày 6/7 tại TP HCM. Hội thi có sự tham gia của một số thí sinh vượt cấp, thí sinh từng đạt huy chương Olympic Tin học Quốc tế.

Chung cuộc, 193 thí sinh vào tranh tài tại Vòng Chung kết toàn quốc, với các bảng thi dành cho các nhóm Tiểu học, THCS, THPT chuyên, không chuyên, và ba bảng cho Sản phẩm sáng tạo dành cho Tiểu học, THCS, THPT. Hội thi cũng mở rộng về toán tư duy và tư duy thuật toán, với hơn 80 thí sinh tham dự.

Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban tổ chức, đánh giá Hội thi là một hoạt động quan trọng thúc đẩy giáo dục STEM, giúp học sinh tiếp cận tư duy logic, sáng tạo, giải quyết vấn đề thông qua công nghệ.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ban tổ chức

Trong bối cảnh các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội triển khai Nghị quyết 57, Hội thi được kỳ vọng góp phần phát hiện tài năng tin học trẻ, thúc đẩy phong trào học tập, làm chủ công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi, góp phần phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Lưu Quý