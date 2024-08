Lượng đơn tự khai thác của các bưu cục BEST Express tăng mạnh

Mạng lưới bưu cục BEST Express ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể về số lượng đơn hàng do bưu cục tự khai thác.

Trong đó, bưu cục Ba Vì (Hà Nội) dẫn đầu toàn hệ thống với sản lượng đơn hàng bưu cục tự khai thác toàn tháng 7 đạt hơn 360.000 đơn, bưu cục Lạng Giang (Bắc Giang) giữ vị trí thứ hai với hơn 225.000 đơn. Cùng với hai bưu cục trên, các bưu cục Thái Nguyên 1 (Thái Nguyên), Yên Định (Thanh Hóa), Thiên Ấn (Quảng Ngãi), Gia Lai 1 (Gia Lai), Biên Hòa (Đồng Nai), Phú Thọ Hòa (TP HCM), Cù Lao Minh (Bến Tre) là những bưu cục đang dẫn đầu sản lượng đơn hàng tự khai thác tại khu vực.

Nhân viên bưu cục Biên Hòa (Đồng Nai) đang tiếp nhận bưu kiện khách trực tiếp mang đến gửi. Ảnh: BEST Express

Việc tăng cường khai thác đơn sale không chỉ giúp bưu cục mở rộng mạng lưới khách hàng tại địa phương từ đó thu hút thêm nhiều shop sử dụng dịch vụ mà còn đem lại nguồn doanh thu ổn định giúp bưu cục phát triển quy mô kinh doanh hiệu quả.

Tuy nhiên, để đạt được thành quả này đòi hỏi bưu cục phải có chính sách phát triển kinh doanh và chăm sóc khách hàng phù hợp để khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ lâu dài.

Anh Kiều Việt Đông, chủ bưu cục Ba Vì (Hà Nội), bưu cục dẫn đầu hệ thống BEST Express về phát triển sale đơn cho biết, bưu cục sẵn sàng lấy hàng muộn để hỗ trợ shop, có những shop lớn tận 20h - 22h đêm bưu cục vẫn cho xe đến shop nhận hàng để kịp thời giải tỏa hàng hóa.

"Ngoài ra, chúng tôi lập nhóm chăm sóc khách hàng theo từng shop một, hàng ngày bưu cục gửi file thông tin chăm sóc khách hàng cho shop để shop cùng nắm thông tin và phản hồi hướng xử lý, hai bên cùng theo dõi để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng", anh Việt Đông nói thêm.

Anh Lê Minh Hải, chủ bưu cục Biên Hòa (Đồng Nai) chia sẻ, để thu hút shop sử dụng dịch vụ, bưu cục xác định lấy chất lượng dịch vụ và chính sách chăm sóc khách hàng làm nền tảng hoạt động. Khi vận hành tốt, chất lượng dịch vụ ổn định thì mới phát triển hoạt động tự sale khai thác kiện đơn hàng để mỗi khách hàng đến với đơn vị sẽ trở thành đối tác lâu dài.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bưu cục phát triển sale đơn (đơn bưu cục tự khai thác), ngoài tài nguyên hỗ trợ về công nghệ vận hành, hệ thống giám sát quản lý và công cụ chăm sóc khách hàng, BEST Express đồng thời triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho bưu cục dẫn đầu về tăng trưởng doanh số sale đơn.

Bưu cục Gia Lai 1 đang dẫn đầu khu vực Tây Nguyên về thành tích khai thác đơn sale. Ảnh: BEST Express

Theo đó, từ nay đến hết 30/8, hệ thống sẽ có chương trình thưởng cho các bưu cục có lượng đơn sale tự khai thác tăng trưởng nổi bật nhằm khuyến khích các bưu cục chủ động giới thiệu dịch vụ, tìm kiếm và xây dựng tập khách hàng ổn định giúp bưu cục tăng doanh thu hiệu quả.

Với mạng lưới hơn 700 bưu cục đang hoạt động toàn quốc, dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express đang góp phần kích cầu tiêu dùng thương mại điện tử, đưa hàng triệu đơn hàng chuyển phát nhanh đến tay khách hàng trên toàn quốc.

Bưu cục Hậu Lộc (Thanh Hóa) dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ về tốc độ tăng trưởng sale đơn. Ảnh: BEST Express

Theo báo cáo toàn cảnh thị trường bán lẻ trực tuyến 6 tháng đầu năm của Metric, thương mại điện tử Việt Nam đang phát triển ổn định với 1.533 triệu sản phẩm giao thành công tới tay khách hàng, tăng 65,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thương mại điện tử phát triển nhảy vọt kéo theo sự tăng trưởng về nhu cầu chuyển phát nhanh thương mại điện tử.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã phát triển mạng lưới với 700 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Sau hơn bốn năm phát triển, doanh nghiệp mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử, các kênh mua sắm nội địa uy tín và hàng chục nghìn đối tác shop online.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa BEST Express, khách hàng và đối tác có thể lựa chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (gồm vận chuyển hàng đầy xe tải FTL và vận chuyển hàng lẻ LTL) và dịch vụ chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Thế Đan