Lương CEO Google cao gấp 1.000 lần nhân viên

Ngoài danh hiệu CEO nhận lương cao nhất, Sundar Pichai còn là CEO có chênh lệch lương lớn nhất so với nhân viên.

Không có gì bất ngờ khi CEO của các công ty trong nhóm S&P 500 nhận các khoản lương khủng. Tuy nhiên, mục tiêu chính của tổ chức phi nhuận As You Sow không phải xếp hạng số tiền lương của các CEO, mà là xác định liệu họ có đang được trả lương quá cao so với nhân viên công ty mình quản lý hay không.

CEO Google Sundar Pichai phát biểu trong một hội nghị dành cho các nhà phát triển. Ảnh: Reuters.

Nghiên cứu của tổ chức này tập trung vào 3 yếu tố: số tiền thưởng mà một CEO nhận được dựa trên kết quả kinh doanh của công ty, số lượng cổ đông bỏ phiếu phản đối gói trả lương cho CEO và tỷ lệ so sánh mức lương của CEO với lương nhân viên bình thường. Các yếu tố này được đánh giá theo mức độ giảm dần.

Theo báo cáo, CEO Sundar Pichai hiện nhận mức lương 280.621.552 USD/năm. Để so sánh, lương trung bình của một nhân viên Alphabet, công ty mẹ của Google đang ở mức 258.708 USD/năm. Như vậy, lương của ông Pichai đang cao gấp 1.085 lần nhân viên. Cũng theo As You Sow, Pichai đang được các cổ đông trả quá 266.698.263 USD/năm.

Một CEO công nghệ khác cũng nằm trong Top 30 là ông Satya Nadella của Microsoft. Trong khi lương trung bình của nhân viên Microsoft là 172.512 USD/năm, ông Nadella ở vị trí 24 của As You Sow được trả tới 42.910.215 USD/năm, gấp 249 lần lương nhân viên. Xếp thứ 73, Mark Zuckerberg, CEO của Facebook, được cho là sở hữu mức lương 23.415.973 USD, gấp 94 lần con số lương trung bình của nhân viên công ty.

Tuy nhiên, danh sách của As you sow năm nay phải do các CEO công nghệ thống trị. Bob Iger, cựu CEO Công ty Walt Disney, Lachlan Murdoch của Tập đoàn Fox và Miguel Patricio của Công ty Kraft Heinz đều nằm trong danh sách 30 CEO được trả lương cao nhất.

Cũng theo nghiên cứu, các công ty liên tục lọt vào danh sách này trên thực tế đang hoạt động kém hơn những công ty chưa từng được góp mặt. As You Sow đã công bố báo cáo này hàng năm kể từ năm 2015 với chín CEO liên tục lọt vào danh sách. Tổng số tiền được trả hơn 2 tỷ USD. Tuy nhiên, chín doanh nghiệp này đã chứng kiến lợi tức cổ đông hàng năm thấp hơn so với các công ty thuộc S&P 500 khác. Chín công ty này bao gồm: Discovery, Walt Disney, Comcast, AT&T, Goldman Sachs, IBM, McKesson, Ralph Lauren và Regeneron.

Nghiên cứu lưu ý rằng việc trả lương quá mức liên tục này có thể báo hiệu một số lo ngại, cụ thể là "trách nhiệm giải trình không minh bạch, quản trị yếu kém và thiếu quan tâm đến lợi ích của cổ đông".

Tuy nhiên, vấn đề lượng thưởng cao quá mức có thể sớm thay đổi khi ngày càng có nhiều cổ đông bắt đầu bỏ phiếu chống lại các khoản tiền lương khủng của CEO. Rosanna Landis Weaver, tác giả của báo cáo viết: "Trong thời gian tới chúng ta sẽ chứng kiến lượng quyết định trả lương khủng giảm dần, đặc biệt là tại các công ty đang vật lộn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19".

Đăng Thiên (theo Business Insider)