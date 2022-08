Lương Bích Hữu gợi ký ức thanh xuân khi tái xuất

Khi Lương Bích Hữu cất giọng qua ca khúc Xem như em chẳng may (Trung Ngon) tại chương trình The masked singer Vietnam hôm 27/8, khán giả không ngừng reo hò. Phần tái xuất của cô "gây sốt" mạng xã hội với lượt chia sẻ lớn.

Lương Bích Hữu hát "Xem như em chẳng may" Lương Bích Hữu hát "Xem như em chẳng may" (Trung Ngon) theo hai phong cách. Video: VieChannel

Cô đưa khán giả sống lại thời thanh xuân qua chất giọng "baby voice" đặc trưng. Nghệ sĩ Trấn Thành - cố vấn chương trình - cho biết yêu giọng Lương Bích Hữu từ ngày cô còn sinh hoạt trong các nhóm nhạc đến lúc solo. Hiện trong điện thoại của anh vẫn lưu các bản nhạc của ca sĩ như Nước mắt hóa đá (Sỹ Luân). "Tôi biết Lương Bích Hữu là người sống tình cảm nên cách hát cũng như thế", anh nói.

Trên YouTube, khán giả Hiền Thu viết: "Tôi nổi da gà, rưng rưng nước mắt vì có quá nhiều kỷ niệm ùa về". Khán giả Đỗ Duy bình luận: "Những nốt ngân đặc trưng của chị không lẫn vào đâu được".

Lương Bích Hữu biểu diễn tại chương trình "The masked singer Vietnam". Ảnh: VieChannel

Thập niên 2000, Lương Bích Hữu là ca sĩ thần tượng của tuổi teen với hình ảnh nhí nhảnh, giọng hát trong trẻo. Cô sinh ra trong gia đình người Việt gốc Hoa sống ở TP HCM. Từ nhỏ, Lương Bích Hữu sinh hoạt văn nghệ tại Nhà thiếu nhi quận 5. Học hết lớp 12, cô đậu vào khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP HCM. Năm 2003, cô tham gia cuộc thi "Tiếng hát truyền hình TP HCM", lọt tới vòng bán kết.

Năm 2004, cô đầu quân cho công ty Thế giới Giải trí do nhạc sĩ Quang Huy làm giám đốc, nhanh chóng ra mắt trong nhóm nhạc H.A.T cùng Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy. Họ từng phát hành album We are H.A.T, bán được 30.000 bản - trở thành đĩa nhóm bán chạy nhất trong nước thời điểm ra mắt. Các ca khúc nhóm phát hành như Taxi, Yêu làm chi, Đành nói lời chia tay, Cổ tích anh và em... từng được giới trẻ thuộc làu, vang lên trên truyền hình qua nhiều chương trình như "Giai điệu tình yêu" (HTV), quán karaoke. Sự kết hợp của H.A.T cùng Ưng Hoàng Phúc qua nhạc phẩm Anh không muốn bất công với em (nhạc ngoại, lời Việt) từng "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc 17 năm trước.

MV "Đành nói lời chia tay" của nhóm H.A.T MV "Đành nói lời chia tay" của nhóm H.A.T, phát hành gần 20 năm trước. Video: Wepro Sau khi H.A.T tan rã, Lương Bích Hữu về công ty Nguyễn Production, phát hành các album Cô gái Trung Hoa, Ây da Ây da..., nhanh chóng gây chú ý. Tháng 7/2006, cô làm liveshow đầu tiên hút hàng nghìn khán giả ở TP HCM. Công ty sau đó sắp xếp cô tham gia nhóm Ngũ Long Công Chúa cùng Yến Trang, Yến Nhi, Minh Trang, Bích Trâm nhưng chỉ hoạt động thời gian ngắn.

H.A.T hát "Anh không muốn bất công với em" cùng Ưng Hoàng Phúc H.A.T hát "Anh không muốn bất công với em" cùng Ưng Hoàng Phúc. Video: HTV Năm 2008, Lương Bích Hữu có bước ngoặt lớn trong nghề khi kết thúc hợp đồng, làm ca sĩ tự do. Cô đánh dấu bằng việc ra album It's not over, từng tiêu thụ 30.000 bản trong ngày đầu tiên phát hành. Thừa thắng xông lên, Lương Bích Hữu liên tục biến hóa hình ảnh để tạo mới mẻ với công chúng. Có lúc cô xuất hiện với mái tóc dài nữ tính, khi lại chuyển phong cách tomboy. Các ca khúc được yêu thích trong giai đoạn này của cô gồm Dằm trong tim, Gọi tên nhau mãi, Học cách yêu một mình, Đứt từng đoạn ruột, Em chọn cô đơn, Party girl...

Lương Bích Hữu hát "Cô gái Trung Hoa" Lương Bích Hữu hát "Cô gái Trung Hoa" (Sỹ Luân) - ca khúc phát hành 2005. Video: Nhân vật cung cấp

Lương Bích Hữu từng mạnh mẽ vượt qua các nghịch cảnh cuộc sống. Năm 2011, cô gặp sự cố cháy sân khấu, dẫn đến bỏng nặng. Ca sĩ từng phải nghỉ ngơi thời gian dài, tâm lý ảnh hưởng. Cô từng kể lúc đó mọi tấm gương trong nhà phải che lại vì không dám đối diện chính mình, thậm chí từng có ý nghĩ rời showbiz. Về sau, ca sĩ vực dậy tinh thần nhờ gia đình, bạn bè động viên, tình yêu từ khán giả.

Năm 2014, chuyện tình giữa cô và ca sĩ Khánh Đơn gây chú ý. Tuy nhiên, cuối năm 2015, anh xác nhận họ đã chia tay. Không lâu sau, Lương Bích Hữu dần vắng bóng trong âm nhạc. Cô từng sống ở nước ngoài một thời gian, làm mẹ đơn thân. Đến nay, ca sĩ vẫn chưa trải lòng về biến cố đã qua.

Lương Bích Hữu trở lại showbiz nhiều tháng qua khi xuất hiện tại các sự kiện, sân khấu. Hình ảnh mới của cô được khán giả nhận xét đằm thắm, cách hát nội tâm. Nghệ sĩ nói hạnh phúc khi sống đúng cảm xúc trong các bài hát. Sắp tới, cô sẽ giới thiệu phiên bản hoàn chỉnh nhạc phẩm mới Em vẫn tin vào tình yêu ấy.