Lương 7 triệu đồng, môi trường độc hại, sếp xúc phạm, có nên nghỉ

Hiện tại em thấy kiệt sức, mỗi ngày đi làm là một sự mệt mỏi dù công việc về chuyên môn không khó.

Em mới ra trường, đang làm kiểm soát nội bộ cho một công ty có chuỗi cửa hàng, lương hiện tại khoảng 7,3 triệu đồng, không bao giờ tăng ca. Em đang đứng trước quyết định nghỉ việc nhưng còn nhiều đắn đo, mong nhận được lời khuyên từ các anh chị đi trước. Những vấn đề em gặp phải:

Công việc: chủ yếu là kiểm tra camera bắt lỗi nhân viên và kiểm tra trực tiếp cửa hàng. Công việc lặp đi lặp lại, không học hỏi được gì thêm, lại khiến em mệt mỏi, mắt yếu và đầu óc mụ mị dù đã cố gắng học thêm ngoài giờ, thể thao đầy đủ.

Đồng nghiệp: đồng đội tính tình không ổn, thiếu sự gắn kết và hỗ trợ, không muốn nói là cô lập người khác.

Sếp trực tiếp: đây là điều khiến em áp lực nhất. Sếp có tính cách đồng bóng, ưa nịnh. Vì em là người mới, tính lại hiền và không khéo mồm nên thường xuyên bị sếp quát mắng bằng những lời lẽ xúc phạm, như bảo mình đần, chậm hiểu, ngay cả khi em hỏi để học việc. Thậm chí, sếp còn có những hành động như sai vặt cá nhân (bắt lấy nước khi em đang ăn cơm), nếu không làm sẽ bị gây khó dễ. Cùng một lỗi, em luôn bị chửi chứ không bao giờ sếp chửi nhân viên cũ. Lắm lúc chẳng biết lỗi của ai nhưng sếp mắng em trước, sau đó phát hiện ra lỗi của anh chị khác là im lặng luôn không lời giải thích gì với em. Sếp hơi tư thù và thù dai (cái này do các quản lý cửa hàng và quản lý vùng nhận xét).

Nỗi băn khoăn: em rất muốn nghỉ nhưng sợ thị trường việc làm hiện tại khó khăn, bản thân lại là sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm để cạnh tranh. Theo mọi người, em nên tiếp tục nhẫn nhịn để lấy kinh nghiệm (ít nhất 6 tháng đến một năm) hay mạnh dạn nghỉ tìm một môi trường chuyên nghiệp hơn, dù có thể sẽ mất thời gian thất nghiệp? Rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ mọi người. Em xin cảm ơn.

