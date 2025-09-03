Lương 22 triệu đồng có được mua nhà ở xã hội?

Tôi năm nay 29 tuổi, độc thân, quê ở miền Trung, đang làm việc tại công ty công nghệ ở trung tâm TP HCM, rất có nhu cầu mua nhà ở xã hội để lập gia đình.

Lương trung bình của tôi là 22 triệu đồng/tháng, có thêm khoản thưởng quý khoảng 15 triệu. Tôi chưa có nhà ở TP HCM, hiện thuê căn hộ mini chung với một người bạn với chi phí 4 triệu đồng mỗi tháng. Bố mẹ ở quê đã có nhà riêng, còn tôi không đứng tên bất kỳ nhà đất nào.

Tôi dự định tìm mua căn hộ nhà ở xã hội rồi vay ngân hàng trả góp trước khi lập gia đình trong tương lai gần. Tôi tính toán, nếu trừ đi các chi phí tiền nhà, ăn uống sinh hoạt thì số tiền còn lại đủ khả năng trả nợ hàng tháng.

Xin hỏi, với tình trạng độc thân và thu nhập như trên, tôi có được mua nhà ở xã hội không? Nếu không, có cách nào để tôi được tiếp cận dự án đó?

Độc giả Minh Nhật

=>> Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền tư vấn