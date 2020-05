Luôn tin yêu cuộc sống dù mắc 2 bệnh xã hội

Tôi là chủ nhân của bài viết: "Tôi bị 2 bệnh xã hội cùng lúc". Có thể do tôi viết không rõ nên nhiều bạn hiểu lầm và đưa ra bình luận ác ý, khiến bản thân đau lòng.

Nhiều bạn nói say thì làm sao quan hệ được? Tuy nhiên, say cũng có nhiều mức độ khác nhau, mỗi mức độ say sẽ khiến cơ thể lâm vào những trạng thái như: mất kiểm soát, không ý thức hoặc không phản ứng được gì nữa... Với trường hợp của tôi là mất kiểm soát và không ý thức được hành động của bản thân. Đương nhiên tôi không lấy lý do này để bào chữa cho mình mà chỉ có ý nêu lý do khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh này.

Rồi có bạn đề cập đến việc: "Tại sao bị bệnh mà vẫn quen bạn gái"? Tôi nói rõ là sau khi đi xét nghiệm về đã thông báo rõ ràng cho bạn gái, đương nhiên cô ấy đã có quyết định riêng. Tôi không đề cập đến việc mình sẽ tiếp tục quen người mới, chỉ phân vân là khả năng một người bị bệnh như tôi có bao nhiêu % cơ hội để tìm kiếm một gia đình?

Tôi 25 tuổi, trưởng phòng marketing với thu nhập hơn 30 triệu/tháng, tự kiếm được một khoản tiền tiết kiệm rất lớn đối với độ tuổi của mình là hơn 2 tỷ, có một quán cà phê riêng. Trước và sau khi bị bệnh, tôi luôn gửi tiền về cho cha mẹ trang trải cuộc sống. Dù muốn hay không, công nhận đó vẫn là những thành công mà tôi cố gắng làm việc để có được như giờ. Vì thế, tôi khẳng định mình không phải người sống buông thả hay là mầm bệnh tiềm ẩn của xã hội.

Về các đồng nghiệp, ngay khi xét nghiệm có kết quả, tôi đã thông báo cho họ biết và họ cũng đi làm các xiét nghiệm riêng. Các đồng nghiệp của tôi đều là người nước ngoài bao gồm Nhật, Mỹ, họ có những quan điểm riêng về chuyện quan hệ tình dục và bệnh xã hội. Biết mình bị bệnh, tôi đã điều trị rất tích cực cả hai bệnh trên và tình hình chuyển biến rất tốt. Tôi thăm hỏi ý kiến của các bác sĩ đầu ngành, họ luôn khẳng định bệnh sùi mào gà sẽ chữa khỏi được, bệnh HIV sẽ được kiểm soát tải lượng virus về mức không phát hiện và tôi sẽ sống như một người hoàn toàn khỏe mạnh.

Có một điều khiến tôi rất sốc là đa số mọi người chưa có một cái nhìn chính xác về bệnh và dựa vào những hiểu biết ít ỏi đó để đi bình phẩm. Vì thế những người như chúng tôi vô tình trở thành những tấm gương của sự sai lầm. Tôi đang bị bệnh và hiểu rõ cần phải làm gì để tự bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. Là một người trẻ, tôi sẽ vẫn sống, làm việc, yêu đương, đi du lịch, cuộc sống của tôi vẫn có những trải nghiệm thú vị, chỉ là bản thân sẽ phải có những giới hạn nhất định. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Tường

