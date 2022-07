Luôn phòng thủ với bố mẹ chồng

Lý do tôi phải sống như thế vì ba mẹ chồng hay tìm cách dồn tôi vào đường cùng bằng mọi giá.

Mọi cuộc nói chuyện, cãi vã với bố mẹ chồng, tôi đều ghi âm lại. Sống với chồng đã mệt, tôi phải sống cả với ba mẹ chồng nữa. Trước cưới, anh quen một người nữa cùng lúc quen tôi. Khi người yêu cũ của chồng tôi ghé thành phố chơi, tôi đang mang thai, tôi mới phát hiện điều này. Tôi lấy chồng xa, không người thân ở đây, mẹ chồng tối ngày kéo bè phái, họ hàng qua nói xấu tôi. Bà còn hét to cho cả xóm biết, đến nỗi tôi về để xe ngoài cổng đã nghe thấy.

Ngày tôi phát hiện chồng lăng nhăng, mẹ chồng lo cúng dưới bếp. Lúc tôi ôm bụng bầu ra cầu nghĩ quẩn, mẹ chồng vẫn bảo con trai bà có làm gì đâu. Khi mẹ ruột tôi khuyên về, tôi về tới nhà khóc mãi, mẹ chồng vẫn sai đi nấu ăn.

Do tính chất công việc, tôi hồi làm ngân hàng thường về trễ, công việc không như mong muốn nên tôi nghỉ ở nhà chăm con. Có đợt mẹ ruột xuống chăm con hộ. Hồi đó dịch Covid mới có, mẹ chồng sợ nên không ra đường, chỉ có mẹ ruột và tôi đi chợ. Đến khi về, do sợ thịt hư nên tôi cất tủ lạnh trước, mẹ chồng chỉ thấy rau nên giận đùng đùng rồi bỏ lên phòng. Đợi khi tôi nói thịt con bỏ tủ lạnh thì bà mới thôi. Do có mẹ ruột và ở chung nhà nên tôi và mẹ chỉ chạy ra siêu thị ăn tạm rồi về ăn cơm ít lại, khỏi phiền. Con tôi bị tự kỷ nhẹ, đến giờ không biết nhai. Tính mẹ chồng kỹ nên không cho bé ăn bốc, sợ dơ và cứ nấu cháo suốt. Đến khi đi học, cô giáo cũng bảo do ăn uống theo thói quen.

Bình thường tôi ở nhà lo cho con và phụ quán của chồng, vậy mà khi đi họp lớp mỗi ngày chủ nhật mẹ chồng cũng nói đi thế ai nấu cho con ăn. Tôi nói sao mẹ tính kỹ vậy, thứ hai con về rồi, mẹ chồng bảo phải tính chứ. Hồi đó tôi bị đè đầu cưỡi cổ, không nói gì, giờ tức nước vỡ bờ, có đá cái khay con đang ăn, ba chồng đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi nghĩ đến con nên thôi không đi nữa, ông bà có dọn dẹp trước nhưng dĩ nhiên họ kêu tôi xuống dọn lại. Họ kiếm cớ tôi sai để tiếp tục sỉ vả dù tôi đã cảm ơn và xin lỗi. Ba chồng nói ba mẹ tôi dạy con kiểu gì không biết. Giờ tôi phải nói lại, không im lặng chịu đựng như xưa, họ lại bảo tôi hỗn. Tôi không muốn cứ kiểu lớn nói nhỏ thì nhỏ phải nghe. Trong khi chồng tôi có sai thì bố mẹ tôi cũng chẳng nói thông gia dạy con kiểu gì.

Tôi đang ôn thi để chuẩn bị kiếm việc khác, không muốn làm với chồng hay chung kinh tế gia đình chồng. Tôi dự hết năm sẽ ra riêng, còn không thì ly dị chứ tôi không thể để họ "leo đầu" mình mãi được.

