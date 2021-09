Không chỉ thơm ngon mà lươn nướng xứ Nghệ còn rất bổ dưỡng, tăng sức đề kháng mùa dịch.

Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng đất đầy nắng gió Nghệ An. Quê tôi là những cánh đồng lúa dài đến tận chân trời, xanh ngát lộng gió. Thủa thiếu thời, đó là những ngày hè lội ruộng mò cua, bắt ốc, nhưng thú vị nhất phải kể đến đặt trúm bắt lươn đồng.

Quê tôi, nổi tiếng không chỉ với món cá gỗ dầm mắm suốt chiều dài lịch sử, khắc họa một cuộc sống khó khăn, nhọc nhằn của những con người chất phác nơi đây. Quê tôi, còn nổi danh với món bò kho mật mía mỗi dịp xuân về Tết đến, vang danh trong bản đồ ẩm thực với danh xưng lươn xứ Nghệ.

Lươn xứ Nghệ với đầy đủ các món nướng, xào, om, suop... sẽ không làm thực khách thất vọng vì độ ngon lành và hấp dẫn, mang hương vị đặc trưng của vùng đất, con người xứ Nghệ.

Ướp lươn với các gia vị.

Hôm nay, tôi giới thiệu với mọi người món lươn nướng thơm lừng, nhức mũi của quê mình. Một chút biến tấu nhẹ nhàng để phù hợp với khẩu vị của cả nhà.

Lươn quê mình, đặt bằng ống trúm, qua một đêm mới bắt được những con lươn đồng vàng óng ánh, thịt thơm ngon, chắc nụi được nuôi lớn trong tự nhiên. Mùi vị vì thế cũng không gì so sánh được.

Lươn đồng làm sạch ruột và chà chanh để hết nhớt, cắt đầu dùng dao bén rạch hai bên xương sống, rút xương rửa qua nước ấm để lươn không bị tanh. Dùng khăn giấy thấm khô nước.

Gia vị ướp lươn cũng được thu hái từ trong vườn, một nắm sả cây, thêm vài ba trái ớt, một củ riềng nhỏ, một củ nghệ nhỏ, một củ gừng nhỏ, một nhúm hành tăm... rửa sạch cho vào cối giã nhuyễn. Thêm một muỗng hạt nêm, nửa muỗng bột ngọt, một chút tiêu xay, 1 chút nước mắm trộn đều là hoàn thành gia vị ướp lươn nướng.

Lươn làm sạch cắt làm ba hoặc bốn phần, cho vào thố ướp với hỗn gia vị trong 20-30 phút cho lươn ngấm đều gia vị. Để lươn có được mùi vị ngon lành, hấp dẫn giữ nguyên vị lươn nướng xứ Nghệ, nên nướng bằng than để lươn được dậy mùi ngon nhất. Giữ lò than ở mức nhiệt vừa phải, xếp lươn lên vỉ rồi đặt lên lò than, lật vỉ nướng đều tay để lươn không bị cháy. Lươn chín vàng, dậy mùi thơm là đạt rồi nhé cả nhà.

Không chỉ thơm ngon mà lươn nướng xứ Nghệ còn bổ dưỡng. Ngoài lươn nướng, nhà mình còn rất thích món cháo lươn, lươn om chuối, miến lươn, suop lươn... đều là những món phù hợp để bổ sung dinh dưỡng và sức đề kháng trong mùa dịch.

"Quê mình, xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh ruộng

Cả một bầu trời xanh ngát

Mùa hè nắng cháy da

Mùa đông lạnh cắt thịt"

Cũng nhờ vậy là tôi luyện con người nơi đây cần cù, chịu khó, sản vật nơi đây vì thế mang trong mình hương vị đặc biệt không thể lẫn với nơi đâu. Nếu một lần ghé đến Nghệ An, bạn đừng quên ăn hết các món trong danh mục lươn xứ Nghệ quê mình bạn nhé!

Độc giả Tô Thinh