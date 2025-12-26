Lươn dài 30 cm bơi trong ổ bụng chàng trai

Trung QuốcCon lươn được phát hiện còn sống, đang di chuyển trong khoang bụng người đàn ông ở Hồ Nam, sau khi chui qua lỗ hậu môn và đâm thủng ruột.

Một người đàn ông 30 tuổi nhập viện tại Bệnh viện Liên kết số 1 thuộc Đại học Y khoa Hồ Nam, với gương mặt tái nhợt, trong tình trạng đau bụng dữ dội, mồ hôi vã ra như tắm và liên tục kêu cứu, theo Ctwant ngày 22/12. Người này thú nhận: "Một con lươn sống đã chui vào hậu môn tôi". Hiện chưa rõ lý do và hoàn cảnh dẫn đến việc này.

Kết quả chụp CT cho thấy bên trong đại tràng của bệnh nhân có một con lươn dài 30 cm còn sống, đang cử động. Con lươn đã đâm thủng ruột bệnh nhân, gây ra vết thủng ở đại tràng sigma, một tình trạng cực kỳ nguy kịch.

Con lươn được lấy ra trong bụng bệnh nhân ở Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: Xiaoxiang Morning Post

Tờ Xiaoxiang Morning Post cho hay người đàn ông này còn xuất hiện triệu chứng "bụng cứng như gỗ", biểu hiện điển hình của viêm phúc mạc. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này sẽ nhanh chóng dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Nhân viên y tế lập tức phẫu thuật nội soi cấp cứu. Trong quá trình mổ, các bác sĩ bất ngờ khi thấy con lươn đã chui hoàn toàn ra khỏi lỗ thủng ruột và đang di chuyển trong ổ bụng, gây ra tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng và rủi ro phẫu thuật cao. Nhờ sự phối hợp của ê kíp đa chuyên khoa, con lươn đã được lấy ra thành công và lỗ thủng ruột được khâu kín. Sau khi được điều trị chống nhiễm trùng và hỗ trợ dinh dưỡng, bệnh nhân đã hồi phục tốt và được xuất viện.

Chuyên gia y tế cảnh báo mọi hành vi nhét dị vật vào hậu môn đều nguy hiểm. Thành ruột vốn mỏng manh, dễ dẫn đến thủng ruột, xuất huyết ồ ạt hoặc nhiễm trùng nặng, thậm chí tử vong trong thời gian ngắn. Các bác sĩ nhấn mạnh nếu gặp tình huống tương tự, bệnh nhân cần đến ngay phòng cấp cứu của các bệnh viện uy tín, tuyệt đối không tự xử lý hoặc trì hoãn việc điều trị để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Bình Minh (Theo Ctwant, Xiaoxiang Morning Post)