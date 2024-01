Lùng mua tiền lì xì in hình rồng

Đầu tháng 1, Kim Thúy đặt mua 40 tờ tiền nước ngoài in hình rồng để lì xì cho các cháu, giá 10.000-30.000 đồng một tờ.

Thói quen mua tiền kỷ niệm in hình con giáp được cô gái 28 tuổi ở Hải Phòng duy trì từ năm 2018 để tặng người thân, bạn bè ngày đầu năm mới.

"Nhà tôi đông con cháu, lì xì tiền mệnh giá cao thì không đủ khả năng, mà thấp quá dễ bị nói keo kiệt. Nên tôi chọn các tờ tiền kỷ niệm in hình các con giáp theo các năm, vừa đẹp, độc, lạ lại ý nghĩa", Thúy nói.

Cuối tháng 12, Đức Cường, 32 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng đặt mua vài chục tờ tiền 2 USD mạ vàng hình rồng và tiền kỷ niệm của Trung Quốc, Singapore.

Tùy từng sở thích, tính cách của người nhận, Cường sẽ chọn các tờ tiền có thiết kế phù hợp. Như đối tác làm ăn sẽ tặng tờ 2 USD mạ vàng rồng của Mỹ mang ý nghĩa may mắn, phát đạt. Trong khi người thân, bạn bè chọn tiền kỷ niệm giấy, tiền xưa hoặc đồng xu mạ vàng bởi màu sắc bắt mắt, thiết kế độc lạ.

"Tặng tiền mặt quá dễ đoán nên tôi muốn khuấy động không khí, tạo tâm lý tò mò cho chính người được nhận lì xì trong ngày đầu xuân", chàng trai 32 tuổi nói.

Đồng xu hình rồng vàng, bạc được Australia sản xuất và phát hành phiên bản kỷ niệm mỗi dịp Tết Nguyên đán của người châu Á được anh Cường lựa chọn. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Anh Vương Chính, 37 tuổi, chủ một cửa hàng chuyên cung cấp tiền kỷ niệm, tiền xưa, tiền xu tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết nhu cầu tặng tiền in hình các con giáp trong dịp Tết phổ biến khoảng 10 năm nay. Khách mua hàng chủ yếu chọn tiền không có giá trị lưu thông trên thị trường, tiền kỷ niệm phát hành đúng dịp Tết của các nước hoặc tiền xu mạ vàng.

Giải thích về lý do tiền in hình con giáp hút khách dịp cuối năm, anh Chính cho biết do thiết kế đẹp, đa dạng màu sắc, gửi gắm mong ước may mắn, bình an cho năm mới và giá bán từ rẻ đến tầm trung.

So với bộ sưu tập tiền của các con giáp khác, chủ cửa hàng cho biết tiền in hình rồng năm nay đa dạng hơn về mẫu mã, kiểu dáng. Hiện anh Chính sở hữu hơn 10 sản phẩm khác nhau, chia làm ba loại gồm tiền giấy của Singapore, Bhutan (hiện không lưu hành trên thị trường), đồng 2 USD của Mỹ; tiền kỷ niệm phát hành chào mừng năm mới của Macao, Trung Quốc; tiền xu mạ vàng của Australia và Hong Kong. Tùy sản phẩm, giá bán dao động 10.000-30.000 đồng với tiền kỷ niệm, riêng tiền xu và đồng USD mạ vàng khoảng 100.000-200.000 đồng một sản phẩm.

Bộ sưu tập hơn 10 loại tiền in hình rồng khác nhau của anh Chính. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

"Khách hàng của tôi ở mọi lứa tuổi, đa phần người trẻ chuộng tiền kỷ niệm, trong khi người có tài chính tốt lại chọn sản phẩm mạ vàng để tặng đối tác", anh Chính nói.

Càng về cuối năm, nhu cầu mua bán tăng. Hiện trung bình mỗi ngày cửa hàng của anh Chính nhận gần 100 đơn đặt mua tiền in hình rồng. Trong quá trình tư vấn cho khách, người bán luôn nhấn mạnh tất cả các tờ tiền in hình rồng và các con giáp khác không có giá trị lưu hành, lưu thông trao đổi mà chỉ có ý nghĩa lưu niệm, làm quà tặng, biếu, trang trí hoặc sưu tầm.

Ngoài tiền kỷ niệm in hình rồng của nước ngoài, anh Chính cũng sở hữu 2 tờ tiền Đông Dương mệnh giá 500 đồng phát hành năm 1942-1945. Mặt trước có in hình rồng trong mây, phía sau là hình ảnh sáu người tát nước bằng gàu sòng ở nông thôn Việt Nam. Người sưu tập cho biết đây là tiền xưa, có giá trị tương đối cao, chỉ để sưu tầm. Hiện giá bán mỗi tờ tiền dao động 3-5 triệu đồng hoặc cao hơn nếu sản phẩm mới, đẹp hơn.

Hai tờ tiền mệnh giá 500 đồng của Đông Dương phát hành năm 1942-1945 được anh Chính sở hữu. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Ngoài cửa hàng truyền thống, các sàn thương mại điện tử cũng ghi nhận sự gia tăng của hàng trăm đơn vị kinh doanh tiền in hình rồng kỷ niệm, mức giá rẻ hơn 10-20%. Các mặt hàng chủ yếu gồm tờ 2 USD rồng mạ vàng, đồng Patacas rồng Macao, đồng vàng Hong Kong hoặc đồng xu khắc rồng bán theo combo.

Thấy giá bán các tờ tiền kỷ niệm in hình rồng khá rẻ lại miễn phí vận chuyển, Bảo Bình, ở Hà Nội đặt mua 20 tờ Bhutan. Chàng trai 25 tuổi đánh giá món quà mừng năm mới này khá đẹp kiểu dáng bắt mắt mà không bị đánh giá "đi làm mà mừng tuổi ít tiền".

"Tính ra có 20.000 đồng một tờ, vừa rẻ vừa đẹp. Chứ mỗi bao lì xì để 50.000-100.000 đồng thì lương tôi đi làm cả tháng chẳng đủ chi", Bình nói.

Anh cũng cho biết sẽ lựa chọn cách thức lì xì này cho các năm sau bởi phù hợp với điều kiện kinh tế.

Quỳnh Nguyễn