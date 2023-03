Lửng đào hang khiến Hà Lan phải ngừng chạy tàu

Hành khách đi tàu trên nhiều tuyến đường sắt bị hoãn hủy chuyến do lửng đào hang gây sụt lún đường ray.

Nhà chức trách Hà Lan đang xây hang mới an toàn hơn cho lửng. Ảnh: Adobe

Trong khi các dịch vụ tàu khác ở châu Âu bị ảnh hưởng bởi công nhân đình công, chi phí cơ sở hạ tầng và thời tiết thất thường, đường sắt Hà Lan phải đối mặt với nguy cơ khác thường từ loài lửng. Những con lửng gây rối loạn hoạt động đường sắt ở Hà Lan do chúng đào hang bên dưới đường ray, khiến nhiều hành khách bị hoãn chuyến, CNN hôm 23/3 đưa tin.

Hà Lan là nơi ở của khoảng 7.000 con lửng. Truyền thông địa phương ghi nhận 40 địa điểm trên cả nước mà lửng có thể cản trở dịch vụ đường sắt. Chúng thường lựa chọn các vị trí bất tiện để làm tổ. Giao thông tàu hỏa phải tạm dừng trong vài tuần giữa hai thành phố lớn ở miền nam là Den Bosch và Eindhoven do lo ngại đường hầm của lửng làm suy yếu nền đất bên dưới đường ray.

"Lửng đào hang trong đất cát. Do đó, chúng thích sống ở bờ kè đường sắt", phát ngôn viên của ProRail, tổ chức của chính phủ Hà Lan phụ trách bảo trì mạng lưới đường sắt trên cả nước. "Nhưng chúng cần phải ra ngoài. Đường ray bị sụt xuống do hoạt động đào hang và không an toàn đối với lưu thông tàu hỏa. Đó là lý do hiện tại không có chuyến tàu nào chạy giữa Workum và Stavoren". Workum và Stavoren nằm ở tỉnh Friesland phía bắc Hà Lan.

Vào sáng ngày 23/3, ProRail xây một đồn lũy ở Molkwerum, ngôi làng nằm giữa Workum và Stavoren, trong khi tìm cách dụ lửng bò vào hang nhân tạo ở khoảng cách an toàn với đường ray. ProRail cũng công bố kế hoạch lắp đặt một hàng rào dài vài kilomet để ngăn chặn lửng tiếp cận đường ray. Nhưng loại bỏ chúng thì cần có thời gian. Theo thông báo của ProRail, những con lửng sẽ có một tuần để tự di cư tới hang mới dưới sự chỉ dẫn của một nhà sinh thái học. Nếu bầy lửng không chịu di cư, ProRail sẽ bắt đầu đào xới đất vào ngày 3/4.

Một bác sĩ thú y sẽ có mặt để gây mê bất kỳ con lửng nào vẫn ở dưới đường ray. Những con lửng này sẽ được đưa tới nơi trú ẩn tạm thời, sau đó quay lại hang nhân tạo bên cạnh đường ray. Công tác di dời lửng và gia cố đường ray sẽ kéo dài tới ngày 24/4.

An Khang (Theo CNN)