Lumira Ville Hải Phòng tạo lợi thế với chính sách giãn xây 36 tháng

Dự án Lumira Ville áp dụng chính sách thanh toán riêng tiền đất và tiền xây dựng, kéo giãn trong 36 tháng, giúp người mua giảm áp lực dòng tiền, tăng cơ hội đầu tư.

Chính sách giãn xây là hình thức phân bổ nghĩa vụ tài chính theo tiến độ phát triển sản phẩm, trong đó người mua thanh toán phần giá trị đất trước, phần chi phí xây dựng được giãn sang các giai đoạn sau. Cách làm này giúp giảm áp lực dòng tiền trong ngắn hạn, đồng thời cho phép khách hàng chốt giá tài sản tại thời điểm mua thay vì thanh toán toàn bộ trong thời gian ngắn.

Tại Lumira Ville, chính sách giãn xây được thiết kế với thời gian kéo dài tới 36 tháng. Cụ thể, khách hàng thanh toán phần tiền đất trong 18 tháng đầu, chi phí xây dựng được giãn trong 18 tháng tiếp theo, dài hơn gần 2 lần so với mặt bằng chung.

Dự án đã có sổ riêng. Thông thường, một số dự án có sổ yêu cầu thanh toán tới 95% để nhận nền. Tuy nhiên, tại Lumira Ville, tiến độ thanh toán phần đất vẫn được giãn tương đương các dự án nhà ở hình thành trong tương lai. Phần xây dựng được thanh toán theo tiến độ thực tế, cho phép người mua theo dõi và giám sát quá trình thi công. Ngoài ra, dòng tiền được chia nhỏ thành tối đa 20 đợt, giúp khách hàng có thêm thời gian chuẩn bị cho từng lần thanh toán.

Vị trí liền cảng, kề sân bay của Lumira Ville. Ảnh: CĐT

Theo chủ đầu tư, mô hình này cho phép người mua xác lập giá tài sản ở thời điểm hiện tại nhưng hoàn tất nghĩa vụ tài chính trong tương lai. Nếu giao dịch vào cuối năm 2025, khách hàng có thể hoàn tất thanh toán vào cuối năm 2028. Trong giai đoạn này, giá trị bất động sản vẫn theo diễn biến thị trường, trong khi giá mua đã được xác định từ trước.

"Lợi thế càng rõ nét khi đặt trong bối cảnh Đông Hải - khu vực dự án tọa lạc đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026-2030", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Đông Hải nằm trong khu vực tập trung hệ thống cảng biển chiếm khoảng 70% sản lượng container toàn miền Bắc, cùng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các khu công nghiệp lớn như DEEP C, Tràng Duệ, Nam Đình Vũ, MP Đình Vũ.

Giai đoạn này, khu vực đón thêm ba động lực lớn. Thứ nhất là chính sách khu thương mại tự do chính thức được áp dụng, trong đó Đông Hải chiếm 1.077 ha trên tổng quy mô 6.292 ha. Thứ hai là tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai kết nối Vân Nam, với hai nhà ga Nam Đình Vũ và Đình Vũ nằm trên địa bàn, kề ga cuối Lạch Huyện - cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng. Thứ ba là sân bay quốc tế Cát Bi được nâng cấp lên công suất 13 triệu lượt khách mỗi năm. Những yếu tố này đưa Đông Hải trở thành trung tâm logistics quốc tế và trung tâm kinh tế mới của Hải Phòng, vượt ra khỏi vai trò trung tâm hành chính truyền thống.

Mô hình Hybrid Unit an cư tích hợp trong thương phố được áp dụng tại dự án. Ảnh: CĐT

Bên cạnh chính sách giãn xây, chủ đầu tư H2H Việt Nam cùng nhà phát triển Hưng Thịnh Icons triển khai nhiều gói tài chính linh hoạt. Với khách hàng vay, 5 ngân hàng lớn hỗ trợ tối đa 70% giá trị sản phẩm. Người mua cần chuẩn bị khoảng 25% vốn tự có, phần còn lại được ân hạn nợ gốc và lãi vay tới 36 tháng.

Với khách hàng có sẵn nguồn tài chính, chính sách chiết khấu thanh toán nhanh lên tới 10%. Trường hợp chọn shophouse xây sẵn, khách hàng chỉ cần thanh toán 25% để nhận nhà khai thác ngay, phần còn lại được ân hạn nợ gốc và lãi vay trong 18 tháng.

Dự án sở hữu vị trí 4 mặt tiền đại lộ. Mặt tiền trục Đặng Kinh 68 m đi sân bay, cảng - khu thương mại tự do - khu kinh tế - khu công nghiệp Đình Vũ - Cát Hải trong 3-5 phút. Hai mặt tiền Liên Phường 30-40 m kết nối trung tâm hành chính. Cuối cùng là mặt tiền Bùi Viện (WorldBank) 50,5 m - tuyến đang phát triển của phía Đông thành phố.

Quy hoạch đường nội khu bàn cờ thông tứ phía cùng mô hình Hybrid Unit giúp tất cả sản phẩm đều có khả năng kinh doanh. Khoảng 80% quỹ căn sở hữu thiết kế hai mặt tiền, một mặt hướng trực tiếp ra trục đường lớn, tối ưu khả năng mở cửa hàng, showroom, văn phòng. Mặt còn lại là hiên sau, đóng vai trò không gian đệm riêng tư, có thể bố trí tiểu cảnh vườn, không gian sinh hoạt tách biệt với dòng khách hàng. Theo chủ đầu tư, cấu trúc này tạo sự "tách lớp công năng" trong cùng một tài sản, điều ít thấy ở nhà phố truyền thống.

Các sản phẩm tại dự án có diện tích đất khoảng 125 m2, thiết kế theo phong cách tân cổ điển, cao 4 tầng một tum. Nhờ đó, chủ sở hữu có thể khai thác cho thuê nguyên căn hoặc kinh doanh đa ngành như văn phòng, nhà hàng, siêu thị, cà phê, cửa hàng thời trang và căn hộ dịch vụ.

Song song lợi thế thương mại, dự án tích hợp hệ thống 30 tiện ích theo chuẩn quốc tế bắt nhịp thời đại mới với sân pickleball, không gian thể thao đa năng, vườn yoga, khu BBQ, công viên nội khu... đáp ứng nhu cầu an cư của cộng đồng chuyên gia và lực lượng lao động trong lĩnh vực logistics, khu công nghiệp tại Đông Hải.

Song Anh