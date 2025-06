Lumière Midtown tiếp nối chuỗi dự án hạng sang của Masterise Homes

TP HCMLumière Midtown có vị trí trung tâm khu đô thị The Global City cùng hệ tiện ích đa lớp, thu hút hàng trăm nhà đầu tư và khách hàng tại sự kiện giới thiệu hôm 14/6.

Sự kiện tiếp nối chuỗi hoạt động giới thiệu và trải nghiệm mỗi cuối tuần do nhà phát triển Masterise Homes tổ chức. Dự án cao tầng hạng sang đầu tiên thuộc dòng sản phẩm Lumière tại The Global City, với thiết kế kiến trúc lấy cảm hứng từ New York và tầm nhìn panorama.

Theo nhà phát triển, lợi thế của Lumière Midtown là quy hoạch "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, tứ cận giáo, ngũ cận viên" (gần chợ, sông, đường, trường, công viên). Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, dự án sẽ "đi trước đón đầu" các cột mốc hạ tầng trọng điểm hoàn thiện trong tương lai, qua đó, tạo khả năng sinh lời bền vững trên thị trường bất động sản hạng sang.

Lumière Midtown thu hút hàng nnghìn lượt khách trải nghiệm dự án mỗi cuối tuần. Ảnh: Masterise Homes

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc Khối Phát triển Kinh doanh miền Nam, đại diện Masterise Homes, cho biết dự án nhằm định hình phong cách sống trong không gian chất lượng quốc tế. "Mỗi căn hộ là tài sản bền vững, khoản đầu tư cho tương lai đồng thời trở thành khởi đầu cho cộng đồng cư dân hiện đại giữa đô thị", bà Phương nói.

Chị Thu Hằng (TP Thủ Đức) cho biết theo dõi và chọn dự án vì tin tưởng chất lượng phát triển của Masterise Homes và hệ thống tiện ích trong một khu đô thị quy hoạch bài bản. Còn với anh Quốc Huy (quận Bình Thạnh), dự án có tiềm năng tăng giá nhờ hạ tầng đang hoàn thiện như nút giao An Phú hay đường Liên Phường.

"Khi các công trình trọng điểm như đường Liên Phường, nút giao An Phú, đường gom cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây hoàn thành, giá trị bất động sản nơi đây sẽ tăng mạnh theo từng cột mốc hạ tầng", anh Huy nói thêm.

Chuyên viên kinh doanh tư vấn cho khách hàng tại sự kiện. Ảnh: Masterise Homes

Ở góc độ nhà phát triển dự án, Masterise Homes đề cao việc đảm bảo yếu tố pháp lý nhằm khẳng định tính hợp pháp và giá trị sinh lời của dự án, từ đó đảm bảo lợi ích kép cho nhà đầu tư.

Lumière Midtown gồm hai toà tháp cao 23 tầng với 2 tầng hầm và bốn khối đế, mang đến nguồn cung 808 căn hộ hạng sang. Căn hộ thiết kế với hệ cửa sổ lớn, tối ưu ánh sáng tự nhiên, đón gió và mở rộng tầm nhìn. Nằm trên trục đường Liên Phường, cư dân dễ dàng kết nối từ Thảo Điền, An Phú và hưởng lợi từ các công trình hạ tầng đang hoàn thiện như hầm chui An Phú, đường Đỗ Xuân Hợp mở rộng và sân bay quốc tế Long Thành.

Cảnh quan nội khu được quy hoạch theo phong cách resort, ưu tiên trải nghiệm nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên như hồ bơi vô cực, vườn thư giãn, lối đi dạo xanh. Dự án còn đối diện trung tâm thương mại 123.000 m2, liền kề kênh đào nhạc nước, công viên ngoài trời, trường quốc tế và hệ thống tiện ích thương mại đồng bộ ngay tại khu đô thị The Global City.

Phối cảnh dự án Lumière Midtown. Ảnh: Masterise Homes

Lumière Midtown được bàn giao theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp. Các căn hộ được hoàn thiện với gam màu trung tính, nội thất liền tường như máy điều hòa không khí tại phòng khách, hệ tủ bếp hoàn thiện, phòng ngủ với tủ gỗ cao cấp, phòng tắm trang bị thiết bị vệ sinh thương hiệu quốc tế nhằm mang đến không gian sống hiện đại, sang trọng.

Dự án là phân khu tiếp theo trong mục tiêu phát triển The Global City trở thành khu đô thị biểu tượng của Đông Nam Á, đồng thời mở ra tiền đề cho các phân khu thuộc dòng Lumière sắp ra mắt trong tương lai.

Song Anh