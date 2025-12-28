Lùm xùm quanh đêm nhạc 'Về đây bốn cánh chim trời'

Sáng 28/12 Ban tổ chức "Về đây bốn cánh chim trời" - vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến, Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn - cho biết hủy show nói không bán được vé nên hoãn show tối nay ở Hà Nội.

Chương trình Về đây bốn cánh chim trời được công bố hồi tháng 10. Sau hơn hai tháng chuẩn bị, sáng 28/12, bà Thu Hà - đại diện đơn vị sản xuất - thông báo ngừng show với lý do thiếu chi phí sản xuất, cần thêm thời gian bán vé và thay đổi địa điểm.

"Chúng tôi rất tiếc đành cáo lỗi với khán giả, ca sĩ tham gia chương trình và sẽ tổ chức đêm diễn khác trong tương lai gần", bà Thu Hà cho biết.

Ban tổ chức sẽ thông báo trên fanpage và tìm phương án giải quyết tiền vé cho khán giả. Theo bà Hà, những ca sĩ đã bay ra Hà Nội chuẩn bị cho đêm diễn sẽ được hoàn tiền vé máy bay và khách sạn.

Poster "Về đây bốn cánh chim trời". Chương trình dự kiến diễn ra ở Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, với giá vé dao động từ 600 nghìn đến bảy triệu đồng. Ảnh: Ngọc Việt show

Một ngày trước khi show hoãn, bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - cho biết gửi đơn đến đơn vị tổ chức, Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đề nghị đơn vị "không sử dụng tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong chương trình khi chưa thanh toán tiền bản quyền cho gia đình hoặc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam - đơn vị được gia đình ủy quyền".

Đại diện ban tổ chức nói vẫn chưa nhận được đơn khiếu nại từ gia đình Trịnh Công Sơn cũng như Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Show đã được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép với danh mục bài hát đính kèm, trong đó có 11 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trước khi chương trình dự kiến diễn ra, họ đang trong quá trình thương thảo vấn đề tiền tác quyền với trung tâm.

Hồi tháng 10, nhạc sĩ Trần Tiến cùng êkíp chương trình có buổi gặp gỡ báo chí tại TP HCM. Nhạc sĩ cho biết ông và nhà sản xuất Thu Hà gặp nhau trò chuyện, lên ý tưởng về đêm nhạc. "Đây là dịp tôi làm show tri ân, tôn vinh tác phẩm của tên tuổi gạo cội, thấy vinh dự được đặt tên mình đứng cạnh", nhạc sĩ nói.

Chương trình có sự góp mặt của các tên tuổi như Hồng Nhung, Hà Trần, Đoan Trang, Tấn Minh, cùng các ca sĩ trẻ như Lâm Bảo Ngọc, Tuấn Anh, Thanh Thụy. Theo thông tin ban đầu, nhạc sĩ Cao Trung Hiếu làm tổng đạo diễn, nhạc sĩ Hoài Sa là giám đốc âm nhạc. Tuy nhiên, hiện tại cả hai cho biết đều đã rút khỏi chương trình.

