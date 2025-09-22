Luke Shaw: 'Lời nói của Roy Keane làm tổn thương tôi'

AnhHậu vệ trái của Man Utd, Luke Shaw nói rằng anh bị tổn thương vì những lời chỉ trích của cựu thủ quân Roy Keane sau trận derby Manchester.

Shaw mắc lỗi trong cả ba bàn thua trước Man City hôm 14/9. Anh để Jeremy Doku vượt qua, dẫn tới pha mở tỷ số của Phil Foden. Hậu vệ 30 tuổi tiếp tục là một phần nguyên nhân Erling Haaland ghi hai bàn tiếp theo. Sau trận, Keane chỉ đích danh Shaw, cho rằng hậu vệ người Anh "buông xuôi" và "ném khăn trắng" quá sớm.

"Shaw được dung túng ở Man Utd quá lâu", Keane nói. "Cậu ấy lúc nào cũng chấn thương, không bao giờ đạt thể trạng tốt nhất, và chúng ta cứ liên tục tìm lý do bào chữa. Rồi khi được ra sân, Shaw lại chơi như thể không muốn va chạm hay tranh cướp bóng".

Luke Shaw đáp trả Roy Keane. Ảnh: SportsJoe

Shaw chơi tốt hơn ở trận thắng Chelsea 2-1 trên sân Old Trafford hôm 20/9, như một lời đáp trả tiền bối. "Tất nhiên những lời nói ấy làm tôi tổn thương. Roy Keane là thủ quân vĩ đại trong lịch sử Man Utd, và có nhiều kinh nghiệm", hậu vệ người Anh nói. "Nhưng đôi khi tôi phải biết chấp nhận rằng chỉ trích là một phần của bóng đá. Tôi lắng nghe, và thật ra ông ấy đúng. Trận derby vừa rồi, tôi đã không chơi đúng đẳng cấp của mình".

Dù vậy, Shaw cũng nói rằng anh không cần ai nhắc nhở mỗi khi sa sút. "Sau trận, tôi biết rõ mình đã chơi tệ", anh nói thêm. "Điều quan trọng nhất là hiểu bản thân có thể tốt đến đâu. HLV biết điều đó, và các thầy trước đây cũng biết. Tôi luôn được tin dùng, luôn có mặt trong đội hình, nghĩa là họ thấy ở tôi điều gì đó".

Ở tuổi 30, Shaw ý thức được sự nghiệp không còn dài và anh cần duy trì sự ổn định. "Tôi biết mình có thể chơi ổn định hơn", hậu vệ đã gắn bó 11 năm với Man Utd nói. "Vì thế, thất bại trước Man City càng khiến tôi đau đớn. Nhưng tôi sẽ chấp nhận, lắng nghe và bước tiếp".

Chiến thắng trước Chelsea giúp Man Utd xua đi phần nào áp lực. Trận này, hai đội đều mất người ngay trong hiệp một khi thủ môn Robert Sanchez và tiền vệ Casemiro bị truất quyền thi đấu. Dù dẫn trước hai bàn, thầy trò HLV Ruben Amorim vẫn phải căng mình chống đỡ trong mưa gió ở cuối trận.

"Hiệp hai, chúng tôi chỉ nghĩ đến việc sống sót và làm tất cả để thắng. Chúng tôi biết tầm quan trọng của ba điểm này", Shaw nói thêm. "Chúng tôi cần nghĩ rằng bước vào trận nào cũng có thể thắng".

Shaw sinh năm 1995, gia nhập lò đào tạo Southampton khi mới 7 tuổi. Anh gắn bó với đội bóng thành phố cảng đến hè 2014, trước khi gia nhập Man Utd với giá 40 triệu USD. Hậu vệ này hai lần được chọn là Cầu thủ hay nhất mùa giải của Man Utd, năm 2019 và 2021. Trên tuyển, anh ghi bàn trong trận chung kết Euro 2020, và cũng đá chính ở chung kết Euro 2024 dù vừa hồi phục chấn thương khi đó.

Hoàng An tổng hợp