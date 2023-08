Lukaku được chào đón tại AS Roma

Hàng trăm CĐV AS Roma chờ đón Romelu Lukaku khi cựu tiền đạo của Inter hạ cạnh xuống sân bay chiều 29/8.

Lukaku gia nhập AS Roma theo diện cho mượn từ Chelsea. CLB Italy sẽ trả khoản phí 6,3 triệu USD để có sự phục vụ của tiền đạo 30 tuổi trong một năm. Hôm qua, Lukaku bay đến Roma để hoàn tất thủ tục trước khi ký hợp đồng với đội chủ sân Olimpico.

Lukaku vẫy chào CĐV Roma khi hạ cánh xuống sân bay. Ảnh: AP

Tuy thất sủng tại Chelsea và không đạt phong độ cao khi khoác áo Inter Milan mùa trước, Lukaku vẫn là tân binh được CĐV AS Roma chờ đón. Hàng trăm người đã tụ tập ở sân bay Ciampino nhiều giờ để đợi chân sút người Bỉ. Khi Lukaku xuống máy bay, các CĐV Roma hô tên anh. Nhiều người chuẩn bị banner và hình ảnh cổ vũ cựu tiền đạo Man Utd.

Lukaku tỏ ra bất ngờ trước màn chào đón nồng hậu của các CĐV AS Roma. Anh tươi cười vẫy chào khi bước xuống máy bay. Lukaku sau đó đặt tay lên lên ngực và hướng về phía họ như một lời đáp lại.

Hàng trăm CĐV Roma đến sân bay đón Lukaku. Ảnh: Shutterstock

Tiền đạo 30 tuổi cần đến sự trợ giúp của nhân viên an ninh, và những người đại diện của AS Roma để di chuyển khi ra khỏi cổng lớn sân bay. Lukaku không phiền lòng. Anh giơ một chiếc khăn in logo AS Roma lên quá đầu để đáp lại tình cảm từ người hâm mộ.

Lukaku sẽ tái hợp HLV Jose Mourinho, người từng dẫn dắt anh tại Chelsea và Man Utd. Tuyển thủ Bỉ được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ sau một năm chật vật ở đội tuyển quốc gia và CLB. Lukaku không ghi bàn tại World Cup 2022. Đóng góp của anh hạn chế trong hành trình vào chung kết Champions League mùa trước của Inter. Khi được tung vào sân ở chung kết với Man City, Lukaku thậm chí bị chế giễu vì những pha bỏ lỡ.

Lukaku được CĐV Roma chào đón CĐV Roma chào đón Lukaku. Nguồn: Sport Italia

Lukaku từng vô địch Serie A cùng Inter hai năm trước, dưới sự dẫn dắt của Antonio Conte. Mùa đó, anh ghi 30 bàn trên mọi đấu trường. Chelsea muốn bán đứt Lukaku hè này.

Inter đã đưa ra đề nghị 33 triệu USD cho Chelsea nhưng sau đó rút lui khi phát hiện Lukaku đàm phán với Juventus. Mourinho được cho là đã gọi điện thuyết phục Lukaku và là một trong những nguyên nhân khiến tiền đạo này chọn Roma.

Duy Đoàn (theo Daily Mail)