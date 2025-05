Luis Enrique và chuyện về con gái yểu mệnh Xana

10 năm đã trôi qua kể từ ngày HLV Luis Enrique cùng Xana ăn mừng chức vô địch Champions League trên thảm cỏ Berlin, sau khi Barca đánh bại Juventus trong trận chung kết.

Enrique và con gái Xana mừng chức vô địch Champions League ngày 7/6/2015 ở Berlin, Đức. Ảnh: AFP

Lá cờ lớn quá. Một mình, cô bé không thể phất nó lâu được. Nhưng cô bé không hề đơn độc.

Cô bé phất lá cờ trên đầu, với đôi tay đan chặt vào tay cha mình. Cô bé ngắm nhìn lá cờ tung bay, phấp phới; những sọc màu đỏ thẫm, xanh dương và vàng rực uốn lượn cắt qua bầu không khí ấm áp. Cô bé thích thú với cảnh tượng ấy, say mê vì được làm chủ nó.

Trời khi ấy đã muộn, cũng gần nửa đêm, nhưng cô bé vẫn tràn đầy năng lượng, rạng rỡ và khúc khích cười. Cha cô bé cũng vậy. Khoảnh khắc của ông giờ cũng là của cô bé, quý giá bội phần khi được sẻ chia.

Rồi, họ cùng nhau rảo bước quanh sân, tay trong tay, nói chuyện đủ thứ dưới ánh đèn chói lóa. Họ cùng nhảy chân sáo. Tấm huy chương cũng nhảy múa trên cổ cô bé. Cô bé nhảy lên vai cha mình, để được ông cõng đi. Họ tìm đến một chiếc máy quay, vẫy tay trước ống kính, hài hước đầy vô tư.

Nhưng giờ đây, chỉ còn mỗi lá cờ; chỉ còn mỗi âm thanh của vải vóc luồn qua làn gió; khoảnh khắc ấy, trở thành một mảnh thiên đường nhỏ bé được lưu giữ mãi mãi trong hổ phách thời gian.

Tên cô bé là Xana. Cô bé là con gái út của Luis Enrique. Xana chào đời vào tháng 11/2009. Theo lời cha mình, cô bé "phi thường, như một cơn lốc".

Xana mới 5 tuổi khi Barcelona của cha cô đánh bại Juventus trong trận chung kết Champions League 2014-2015.

Vào ngày 29 tháng 8 năm 2019, Xana qua đời.

Enrique bế con gái Xana ngồi lên chiếc Cup tai voi - danh hiệu Champions League khi cùng Barca vô địch năm 2015.

Trong bộ phim tài liệu ba phần mang tên "No Teneis Ni P** Idea" (Các bạn chẳng biết quái gì cả) kể về Luis Enrique, được phát sóng tại Tây Ban Nha và Pháp đầu năm nay, có một cảnh khiến người xem phải dừng lại, lặng đi.

Cảnh đó diễn ra tại một bữa tiệc gây quỹ cho Quỹ Xana, tổ chức từ thiện do Luis Enrique và vợ ông, Elena Cullell, thành lập để tưởng nhớ con gái họ. Cựu đội trưởng Barcelona Carles Puyol có mặt. Nghệ sĩ người Catalonia Joan Dausa cũng vậy, ông góp mặt và trình bày một ca khúc đầy xúc động dành tặng Xana.

Ở một khoảnh khắc, Enrique trò chuyện với một nhóm nữ sinh tuổi teen và mẹ của họ. Họ cười đùa, trò chuyện vui vẻ. Chỉ vài giây sau, người xem chợt nhận ra những cô gái ấy là ai. Họ chính là những người bạn của Xana.

Những cô gái ấy cùng tuổi với Xana. Và giờ, đều đã lớn.

Mới 9 tuổi, Xana được chẩn đoán mắc osteosarcoma, một dạng ung thư xương hiếm gặp. Lúc đó, Enrique đang dẫn dắt ĐTQG Tây Ban Nha. Ông quyết định từ bỏ công việc khi tình trạng bệnh của con gái trở nên nghiêm trọng.

Trong vòng năm tháng, Xana được điều trị tại bệnh viện nhi Sant Joan de Deu ở Barcelona. Cô bé trải qua những giờ phút cuối đời tại nhà, bên vòng tay gia đình. "Những khoảnh khắc đó rất đau khổ, nhưng đồng thời cũng đầy xúc động, rất riêng tư", Luis Enrique nói trong phim tài liệu.

Ông rạng rỡ khi nói về tính cách của Xana, về niềm vui mà cô bé mang đến cho cuộc đời ông và bao người khác. Trong giọng nói của ông, ở bất kỳ phân đoạn nào của bộ phim, cũng không hề có chút giận dữ hay cay đắng. Vốn dĩ những cảm xúc ấy nếu bộc lộ, hoàn toàn có thể hiểu được khi đối mặt với nỗi đau và mất mát, nhưng chúng dường như không tồn tại ở đây. Thay vào đó, Enrique cho thấy một sự bình thản đến ngưỡng mộ và cũng đầy cảm thương.

"Những trải nghiệm tiêu cực nhất trong cuộc đời chính là những bài học lớn nhất", ông nói. "Tôi có thể xem mình là may mắn hay bất hạnh đây? Câu trả lời là may mắn. Rất may mắn là đằng khác. Có người sẽ nói ‘Nhưng con gái bé bỏng của anh, con bé đã qua đời khi mới 9 tuổi...’. Là bởi, con gái tôi đã đến với cuộc đời này và mang đến cho gia đình tôi 9 năm vô cùng tuyệt đẹp. Chúng tôi có được hàng ngàn kỷ niệm với Xana, từ những thước phim cho đến những điều diệu kỳ cùng con bé".

"Mẹ tôi không dám giữ lại bức ảnh nào về Xana", Enrique kể tiếp. "Cho đến khi tôi về nhà của bà và hỏi: ‘Sao nhà mình không còn ảnh nào của Xana thế mẹ?’ Bà mới trả lời: ‘Mẹ không thể, mẹ không thể.’ Tôi mới nói với bà: ‘Mẹ à, mẹ phải bày lại ảnh của Xana. Xana vẫn còn sống. Xana có thể không còn ở cõi hữu hình, nhưng Xana vẫn ở cõi tâm linh. Vì hàng ngày, chúng ta đều trò chuyện cùng Xana, chúng ta cùng cười và cùng nhớ về con bé. Vì con luôn tin rằng Xana vẫn trông thấy chúng ta ngày qua ngày.’ Tôi sẽ muốn Xana nghĩ thế nào khi chứng kiến cuộc sống hiện tại của cha mẹ nó đây?!".

Luis Enrique và chuyện về con gái yểu mệnh Xana

Sáu năm sau ngày Xana ra đi, Enrique vẫn mang theo hình bóng con gái mình – không chỉ như một ký ức, mà như một sự hiện hữu.

"Con sẽ là ngôi sao dẫn lối cho gia đình chúng tôi", ông từng viết trên mạng xã hội sau khi Xana qua đời. "Năng lượng của con bé vẫn còn rất nhiều với chúng ta", ông nói trong buổi ra mắt Quỹ Xana.

Trong phim tài liệu, Enrique còn khẳng định: "Xana vẫn đang dõi theo chúng ta hàng ngày".

Đây không phải là một câu chuyện bóng đá, nhưng bóng đá được hòa quyện trong đó. Đêm thứ Bảy tuần này, Enrique sẽ cùng PSG đối đầu với Inter Milan trong trận chung kết Champions League. Đây sẽ là trận chung kết thứ hai của ông trên cương vị một HLV. Mười năm đã trôi qua kể từ ngày ông và Xana cùng ăn mừng chức vô địch của Barca trên thảm cỏ Berlin. Vẫn sẽ là mảnh đất nước Đức một lần nữa. Đừng ngạc nhiên nếu những ký ức ấy lại ùa về trong ông.

"Đó vẫn mãi là một kỷ niệm đẹp đẽ", Enrique chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu ở Ligue 1 của PSG với Lens hồi tháng 1. "Tôi có một bức ảnh tuyệt đẹp về con bé, khi nó cắm lá cờ Barcelona xuống mặt sân".

"Tôi muốn làm điều tương tự với lá cờ PSG. Xana của tôi sẽ không có mặt theo nghĩa hữu hình, nhưng con bé sẽ luôn hiện diện về mặt tinh thần, và điều đó rất có ý nghĩa với tôi".

Enrique và các cầu thủ PSG tập luyện ở Munich, chuẩn bị cho trận chung kết Champions League với Inter hôm nay. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi làm thế nào ông tìm thấy sức mạnh để tiếp tục sau cái chết của Xana, Enrique đáp: "Tôi có động lực để tiến về phía trước, đối mặt với bất kỳ điều gì cuộc sống ném vào tôi."

Xét ở trước mắt, điều đó có nghĩa là một đêm Munich định mệnh đang chờ đợi ông và đội bóng của ông. Nếu một mình, sẽ không dễ đối phó, ngay cả với một HLV đã dạn dày kinh nghiệm như ông.

Nhưng Luis Enrique không hề đơn độc.

Hoàng Thông (theo The Athletic)