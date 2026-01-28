Lùi ôtô gây chết người trên phố ở Hà Nội

Trong lúc lùi trên phố Khâm Thiên, ôtô đã va chạm với xe máy, khiến một người chết, một người bị thương, trưa 28/1.

Khoảng 11h30, trước cửa số nhà 45 phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ôtô điện 7 chỗ đã gây tai nạn cho hai người đi xe máy.

Thời điểm gây tai nạn, phía sau xe ôtô có hai người phụ nữ trung tuổi đi xe máy đang dừng đỗ sát vỉa hè.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Việt An

Theo nhân chứng, khi nam tài xế ôtô lùi xe thì xảy ra va chạm, sau đó người này tiếp tục tăng ga khiến chiếc xe lùi thêm, cuốn một người phụ nữ xuống gầm. Lùi khoảng 15 m, chiếc xe mới dừng lại trước số nhà 53 phố Khâm Thiên.

Thấy có người mắc kẹt dưới gầm xe, gần 20 người dân xung quanh và đi đường đã nâng xe, hỗ trợ đưa người bị kẹt ra ngoài. Thời điểm đưa ra, người phụ nữ vẫn cử động, song sau đó tử vong. Người còn lại, nằm phía đuôi xe được đưa đi cấp cứu.

Hiện cảnh sát đang làm việc với nam tài xế. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố.

