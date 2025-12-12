Lufthansa Cargo và Swiss WorldCargo triển khai chiến lược mới

Lufthansa Cargo và Swiss WorldCargo, hai bộ phận vận tải hàng không của Tập đoàn Lufthansa, vừa công bố hợp tác chiến lược mới nhằm khai thác sức mạnh tổng hợp về thương mại và vận hành.

Theo thông báo, hai doanh nghiệp sẽ "duy trì thương hiệu và thế mạnh riêng" nhưng tăng cường liên kết để ứng phó với những thay đổi liên tục của ngành vận tải hàng không và thương mại toàn cầu.

Trong những tháng tới, Lufthansa Cargo và Swiss WorldCargo sẽ xây dựng mô hình "một điểm tiếp xúc cho khách hàng cùng cách tiếp cận thị trường thống nhất", đồng thời hài hòa hóa nhiều dịch vụ, luồng vận chuyển và quy trình vận hành. Cả hai cũng sẽ sử dụng chung một nền tảng công nghệ thông tin.

"Bằng việc kết hợp năng lực, chuyên môn và sự hiện diện trên thị trường, chúng tôi sẽ tạo ra các sự cộng hưởng mới mang tính dẫn đầu ngành và giá trị lớn hơn cho khách hàng. Cùng nhau, chúng tôi đang định hình tương lai của dịch vụ vận tải hàng không chuyên biệt và cao cấp trên toàn mạng lưới kết hợp của hai bên", ông Alain Chisari, người đứng đầu Swiss WorldCargo, cho biết.

Sự hợp tác giữa Lufthansa Cargo và Swiss WorldCargo sẽ nâng cao năng lực vận chuyển của hai bên. Ảnh: Ajot

Swiss WorldCargo, với mạng lưới hơn 130 điểm đến, nổi tiếng với các dịch vụ vận chuyển hàng hóa giá trị cao, yêu cầu chăm sóc đặc biệt và thời gian giao nhận khắt khe. Trong khi đó, Lufthansa Cargo cung cấp cả dịch vụ vận tải bằng khoang bụng và máy bay chở hàng riêng, trung bình vận chuyển khoảng 2.500 tấn hàng mỗi ngày.

"Lufthansa Cargo và Swiss WorldCargo đều là những thương hiệu được coi trọng trong ngành vận tải hàng không, nổi bật nhờ chất lượng cao và giải pháp vận chuyển đáng tin cậy. Nhờ hợp tác sâu hơn, khách hàng sẽ được tiếp cận một trong những mạng lưới rộng lớn nhất cùng danh mục sản phẩm đa dạng, chất lượng hàng đầu và bề dày kinh nghiệm", ông Ashwin Bhat, CEO Lufthansa Cargo, nhấn mạnh.

Tập đoàn Lufthansa là một trong những tập đoàn hàng không lớn nhất châu Âu, có trụ sở tại Đức, sở hữu nhiều hãng bay và đơn vị dịch vụ trong lĩnh vực hàng không. Bên cạnh vận tải hành khách, tập đoàn này sở hữu hai bộ phận vận tải hàng hóa chủ lực là Lufthansa Cargo của Đức và Swiss WorldCargo của Thụy Sĩ. Sự kết hợp giữa hai thương hiệu giúp Tập đoàn Lufthansa củng cố vị thế trong mảng logistics hàng không, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường quốc tế. Nhờ mạng lưới rộng khắp và chuyên môn sâu, doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong ngành hàng không châu Âu và thế giới.

Hải My (Theo Logistics Manager)