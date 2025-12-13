Lufthansa Cargo tăng chuyến bay chở hàng mùa cao điểm đến Rome

Hãng vận tải hàng hóa Đức Lufthansa Cargo vừa bổ sung một chuyến bay chở hàng trong mùa đông tới Rome (Italy) nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh dịp Giáng sinh.

Tuyến bay mới, khai thác từ ngày 29/11, hoạt động mỗi tuần một chuyến giữa Frankfurt (Đức) và sân bay Rome-Fiumicino (Italy) bằng máy bay Airbus A321F. Chuyến bay hạ cánh xuống Rome vào buổi sáng, kết nối ngay với mạng lưới đường bay liên lục địa của ITA Airways - hãng hàng không thuộc cùng tập đoàn - đi Buenos Aires, Guarulhos hoặc Rio de Janeiro. Nhờ đó, hàng hóa có thể được vận chuyển tới Nam Mỹ và đến nơi vào sáng Chủ nhật.

"Lộ trình mới này mang lại sự linh hoạt cao hơn và thêm lựa chọn tải trọng theo giá trị cho hoạt động kinh doanh toàn cầu của doanh nghiệp", Lufthansa Cargo chia sẻ trên LinkedIn. "Bên cạnh đó, sự hợp tác giữa chúng tôi với ITA Airways hiện cung cấp năng lực vận chuyển trực tiếp từ Rome không chỉ đi Nam Mỹ mà còn mở rộng sang châu Á và châu Phi".

Lufthansa Cargo cung cấp các giải pháp logistics quốc tế, kết nối hơn 300 điểm đến trên thế giới. Ảnh: AirCargo News

Lufthansa Cargo bắt đầu tiếp thị năng lực vận chuyển hàng hóa trên các tuyến bay của ITA Airways và bổ sung Rome làm trung tâm thứ năm vào tháng 6. ITA Airways có trụ sở tại Rome trở thành một phần của Tập đoàn Lufthansa từ đầu năm nay. Tập đoàn ban đầu mua 41% cổ phần của hãng hàng không Italy và dự kiến tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu.

Lufthansa Cargo đang dần tiếp quản việc tiếp quản việc tiếp thị năng lực vận tải hàng hóa ở khoang bụng máy bay của hãng hàng không Italy trên tất cả tuyến bay trong nước và quốc tế dưới mã vận đơn hàng không (AWB) của riêng mình.. Đến tháng 11, thỏa thuận hợp tác năng lực giữa hai bên gần như được triển khai hoàn tất, ngoại trừ các đường bay đi - đến Mỹ và Canada.

Hiện các lô hàng của ITA cũng được vận chuyển dưới mã AWB 020 của Lufthansa Cargo trên các chuyến bay khởi hành từ Rome.

Lufthansa Cargo là hãng vận tải hàng hóa thuộc Tập đoàn Lufthansa (Đức), chuyên khai thác mạng lưới vận chuyển toàn cầu với đội bay chuyên dụng và tải hàng ở khoang bụng trên các chuyến bay chở khách. Hãng cung cấp các giải pháp logistics quốc tế, kết nối hơn 300 điểm đến trên thế giới thông qua các trung tâm chính tại Frankfurt, Munich và các đối tác liên minh.

Như Ý (Theo AirCargo News)