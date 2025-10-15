Lucky Star nhận giải 'Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025'

TP HCMCông ty Dây cáp điện Lucky Star nhận giải sản phẩm dịch vụ tiêu biểu nhờ chất lượng sản phẩm, sự sáng tạo và cam kết phát triển bền vững.

Ngày 11/10, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Lucky Star nhận giải thưởng "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025" tại sự kiện "Ngày hội Thương hiệu Việt" do UBND TP HCM chủ trì, Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM tổ chức. Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm - dịch vụ xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Phan Tiến Đạt (đứng thứ 6, từ bên trái qua) nhận giải thưởng "Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2025" ngày 11/10. Ảnh: Dây cáp điện Lucky Star

Ban tổ chức cho biết chủ đề năm nay là "Sản phẩm xanh - Dịch vụ số - Giải pháp thông minh: Nâng tầm thương hiệu Việt" với những tiêu chí khắt khe về chất lượng, sáng tạo và phát triển bền vững. Quá trình bình chọn năm nay được triển khai trong nhiều tháng, thu hút sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất - thương mại - dịch vụ. Sau các vòng thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế và đánh giá khắt khe về chất lượng, sáng tạo và đóng góp cho cộng đồng, chỉ 105 doanh nghiệp với 165 sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu đã được chọn vinh danh trong chương trình.

"Danh hiệu này không chỉ là minh chứng cho nỗ lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn là dấu mốc chiến lược trong hành trình xây dựng thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế. Việc Lucky Star được vinh danh lần này tiếp tục khẳng định vai trò của thương hiệu Việt trong ngành dây và cáp điện", đại diện Dây cáp điện Lucky Star phát biểu tại sự kiện.

Đội ngũ ban lãnh đạo, nhân sự Lucky Star tại "Triển lãm ngày hội Thương hiệu Việt" vào ngày 11/10. Ảnh: Dây Cáp Điện Lucky Star

Thành lập từ năm 1988, Lucky Star là một trong những thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực dây và cáp điện tại Việt Nam. Doanh nghiệp sở hữu nhà máy 20.000 m2 tại TP HCM, được trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại đạt chuẩn ISO 9001:2015, ứng dụng hệ thống ERP - CRM vào quản trị vận hành.

Sản phẩm của công ty nổi bật với lõi đồng tinh khiết 99,9%, lớp vỏ PVC chịu nhiệt, kháng ẩm, chống ăn mòn, thích nghi tốt với điều kiện khắc nghiệt. Lớp vỏ ngoài được thiết kế chống cháy lan, tăng cường an toàn cho người sử dụng và công trình. Tất cả sản phẩm đều sử dụng tem chống hàng giả 3D Hologram công nghệ cao, bản quyền quốc tế do Hiệp hội IOTA cấp, tích hợp QR xác thực nguồn gốc.

Nhiều năm liền, doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn là "Hàng Việt Nam chất lượng cao", đồng thời đạt "Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập". Hiện, dây cáp điện Lucky Star có mặt tại hơn 5.000 cửa hàng và hợp tác cùng hàng trăm đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc. Hai dòng sản phẩm chủ lực là Lucky Star và Fadaco, là lựa chọn quen thuộc trong hàng nghìn công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng.

Đội ngũ nhân viên Dây cáp điện Lucky Star trẻ trung, năng động. Ảnh: Dây cáp điện Lucky Star

Chia sẻ về định hướng sắp tới, ông Phan Tiến Đạt, Tổng giám đốc Công ty Lucky Star, cho biết song song với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững và chuyển đổi số toàn diện. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ phát triển sản phẩm xanh, thân thiện môi trường, hướng đến mục tiêu trở thành một trong 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế thương hiệu bền vững, tiên phong trong ngành dây cáp điện", ông khẳng định.

Hải My