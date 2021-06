Khi hát "Cô ấy là một ngôi sao, nhưng phải khóc vì cô đơn", Britney Spears có thể không ngờ đời cô bi kịch như lời bài "Lucky".

Hôm 23/6, Hollywood và fan thế giới hướng về phiên xử quyền giám hộ của cha mẹ Britney Spears tại Tòa Thượng thẩm Los Angles, Mỹ. Ca sĩ cáo buộc 13 năm qua bị cha ruột kiểm soát, phải trải qua nhiều cú sốc tinh thần và dùng thuốc. Cô bị ép mang vòng tránh thai, muốn tháo vòng để sinh thêm con nhưng bị người giám hộ cấm. Nhiều fan của ca sĩ bật khóc khi hình dung quãng đời tăm tối cô trải qua. Trên Youtube, dưới phần bình luận MV Lucky - một bản hit đầu sự nghiệp của Britney, các fan nhận xét bài hát như một điềm báo về cuộc đời bất hạnh của Britney sau nhiều năm đứng trên đỉnh hào quang.

'Lucky' - ca khúc vận vào đời bi kịch của Britney Spears MV "Lucky". Video: Youtube Britney Spears.

Lucky ra mắt năm 2000, là đĩa đơn thuộc album thứ hai của Britney Spears - Oops!... I did it again. Sau thành công của album đầu tay Baby one more time - doanh thu hơn 30 triệu bản trên toàn thế giới, ca sĩ tiếp tục theo đuổi teen pop, dòng nhạc thịnh hành bấy giờ. Ca khúc do Max Martin - một trong những nhạc sĩ hàng đầu thời điểm đó - sáng tác. Khác nhiều bài hát chủ đề tình ái trước đó của Britney, Lucky khai thác góc tối cuộc sống hào nhoáng trong showbiz. Mỗi sáng, cô gái trong bài hát thức giấc, bước đến bàn trang điểm, sẵn sàng để được mọi người chung quanh chào đón. Họ nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, nghĩ rằng cô thật xinh đẹp và may mắn. Chỉ khi đêm xuống, cô một mình đối diện với tâm tư:

"...But she cry, cry, cries in her lonely heart, thinking

If there's nothing missing in my life

Then why do these tears come at night?"

("...Nhưng cô ấy khóc với nỗi cô đơn trong tim, thầm nghĩ

Nếu cuộc đời mình không có gì thiếu vắng

Vậy thì tại sao những giọt nước mắt vẫn rơi hàng đêm?")

Hơn cả nỗi trống trải, cô còn dự cảm về tương lai, rằng một ngày mình sẽ không còn trên đỉnh cao: "And the world is spinning, and she keeps on winning/ But tell me, what happens when it stops?" ("Và thế giới vẫn đang quay, và cô ấy tiếp tục thành công/ Nhưng hãy nói tôi biết, chuyện gì xảy ra nếu điều đó dừng lại?").

MV Lucky được thực hiện với cốt truyện bám sát nội dung ca từ. Britney Spears một lúc đóng hai vai - người dẫn chuyện và một diễn viên Hollywood tên Lucky. Cô quan sát từng chặng đường của Lucky, từ khoảnh khắc bận rộn trên trường quay, được các fan tung hô, đạt giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc, đến khi đêm về vò võ với nỗi cô đơn. MV kết thúc trong cảnh nước mắt hòa cùng lớp mascara ướt đẫm gương mặt cô, trước khi bức màn nhung khép lại.

Khoảnh khắc nổi tiếng của Britney Spears trong MV "Lucky" thường gợi liên tưởng đến cuộc đời bi kịch của cô. Ảnh: Jive.

Đĩa đơn trở thành một trong những ca khúc thành công nhất album, đứng đầu bảng xếp hạng nhiều nước châu Âu. Nhạc phẩm giúp Britney nhận nhiều lời tán dương từ giới chuyên môn, cho thấy chất nhạc của cô trưởng thành, có chiều sâu hơn, thay vì chỉ là những bản teen-pop sôi động. Cây bút Erin Strecker của trang Billboard nhận xét ca khúc là một trong những ballad hay nhất của "công chúa nhạc pop", điểm sáng trong sự nghiệp Britney.

Nhiều nhà phê bình cũng nhận ra nỗi lòng nữ ca sĩ chất chứa trong ca khúc khi hát về nỗi sợ của chính cô. David Veitch của tờ Calgary Sun viết: "Chúng ta cảm nhận được nỗi đau của cô ấy qua ca từ". Năm 2020, khi phong trào Free Britney (Trả tự do cho Britney) xuất hiện, trang Marshable cho rằng ca khúc Lucky có thể từng là lời kêu cứu của nữ ca sĩ nhưng đã không ai nhận ra.

Sau Lucky, Britney còn thu âm nhiều ca khúc khác xoay quanh chủ đề bản thân bị kiểm soát quá mức ở tuổi trưởng thành. Ở ca khúc I'm not a girl, not yet a woman (2002), ca sĩ nói lên tâm tư của một cô gái trước ngưỡng cửa vào đời: "Tôi từng nghĩ mình có câu trả lời cho tất cả/ Giờ đây tôi nhận ra, cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình/ Cảm giác như tôi đang mắc kẹt ở chính giữa...". Trong bài Overprotected (2003), cô hát: "Tôi phải làm gì với cuộc đời mình/ Làm sao để tôi biết được thế nào là đúng/ Tôi không thể chịu nổi cảm giác này/ Cuộc sống của tôi đang được bảo vệ quá mức".

MV 'I'm not a girl, not yet a woman' - Britney Spears MV "I'm not a girl, not yet a woman". Video: Youtube Britney Spears.

Cha Britney - ông Jamie Spears - giữ quyền giám hộ Britney Spears từ năm 2008, sau khi con gái tự giam mình trong phòng suốt 72 giờ. Ông được trả khoảng 130.000 USD hàng năm nhờ vai trò này. Những năm gần đây, Britney liên tục xin tòa bỏ quyền giám hộ nhưng không thành công. Ở tuổi 40, cô không được tự do bầu cử, gặp gỡ các con, bị quản lý tài chính, trả lời phỏng vấn...

Ngày 22/6, tờ NY Times công bố hàng loạt tài liệu ghi chép của tòa án về phiên xử quyền giám hộ của Britney Spears kéo dài nhiều năm qua, cho thấy cô nhiều lần kịch liệt phản đối cha tại tòa. Nữ ca sĩ bất bình khi bị cha kiểm soát quá hà khắc, từ việc chọn bạn trai, bạn bè đến trang trí nhà cửa. Dù kiếm tiền tốt từ các show ở Las Vegas, Britney chỉ được nhận khoản tiền tiêu vặt hàng tuần khoảng 2.000 USD.

Tam Kỳ