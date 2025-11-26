Lucas Systems ra mắt công nghệ ghép pallet

Công nghệ ghép pallet của Lucas Systems giúp tối ưu hóa hoạt động kho lạnh, giảm thời gian di chuyển và tăng độ chính xác khi lấy hàng.

Lucas Systems vừa giới thiệu công nghệ ghép pallet mới, có thể xử lý đồng thời nhiều pallet và các lô hàng cần kiểm soát nhiệt độ. Công nghệ này tự động xác định và phân công pallet phù hợp nhất cho nhân viên kho, qua đó tăng tốc độ xử lý và đảm bảo chất lượng hàng hóa.

Hệ thống sử dụng khoa học dữ liệu để liên tục lựa chọn hai hoặc ba pallet tối ưu cho từng nhiệm vụ vận chuyển của nhân viên, đồng thời điều chỉnh theo thời gian thực khi các đơn hàng mới có yêu cầu nhiệt độ khác nhau được đưa vào hệ thống. Giải pháp này phù hợp với các nhà phân phối chuỗi lạnh có sản lượng lớn, bao gồm các đơn vị bán lẻ thực phẩm, dịch vụ ăn uống và ngành hàng đông lạnh - những nơi thường xuyên gom và xử lý nhiều pallet cùng lúc trong khi vẫn phải tuân thủ tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Lucas Systems giúp các doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động trung tâm phân phối và liên tục thích ứng với những biến động của thị trường. Ảnh: Lucas Systems

"Với vai trò là một hợp tác xã bán buôn thực phẩm do thành viên sở hữu, Associated Wholesale Grocers (AWG) luôn tìm kiếm công nghệ mới để nâng cao hiệu quả, an toàn và tuân thủ trong hoạt động", ông Richard Kearns, Phó chủ tịch điều hành mảng phân phối và logistics của AWG, cho biết. "Việc triển khai giải pháp của Lucas Systems giúp doanh nghiệp làm được điều đó và hơn thế nữa. Nhờ đặc thù các cửa hàng có kích thước đa dạng, chúng tôi có thể gom đơn hàng hợp lý, sử dụng công nghệ ghép pallet để tăng năng suất bằng cách rút ngắn quãng đường di chuyển".

Lucas Systems cũng mang lại lợi ích về mặt an toàn và tuân thủ bằng cách áp dụng quy trình kiểm tra thiết bị không cần giấy tờ. Ngoài ra, khả năng triển khai phần cứng đa phương thức độc lập so với phần cứng độc quyền để vận hành ứng dụng giọng nói cũng là một lợi ích đáng kể.

Lucas Systems thành lập năm 1998, có trụ sở tại Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ. Công ty chuyên phát triển phần mềm tối ưu vận hành kho, bao gồm các giải pháp lấy hàng bằng giọng nói (voice picking), quản lý tác vụ và tự động hóa dựa trên dữ liệu. Lucas Systems phục vụ nhiều ngành như bán lẻ, thực phẩm - đồ uống, dược phẩm và logistics chuỗi lạnh.

Gia Hân (Theo Fleet Owner)