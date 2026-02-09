Lực sĩ đứt gân cơ đùi khi đạp tạ 400 kg

BrazilChân trái của Ranieri Lopes Filho gập ngược khi đang đẩy khối lượng tạ 400 kg, khiến anh đứt gân cơ tứ đầu đùi và phải phẫu thuật cấp cứu.

Tai nạn xảy ra ngày 24/1 tại một phòng tập ở Teresina, phía bắc Brazil và được chính Ranieri Lopes Filho, 31 tuổi, ghi lại khi quay video buổi tập. Trong đoạn phim chia sẻ trên Instagram cá nhân, lực sĩ này đang gồng mình thực hiện bài tập đạp đùi (leg press) với mức tạ lớn. Bất ngờ, chân trái của anh bị lực nén ép gập ngược lại, kèm theo tiếng "rắc" lớn và tiếng hét đau đớn.

Những người có mặt lập tức chạy đến hỗ trợ tháo dỡ tạ để giải cứu nạn nhân. Một ngày sau sự cố, Filho trải qua ca phẫu thuật tái tạo gân. Chia sẻ với trang tin G1, nam lực sĩ cho biết vẫn ám ảnh bởi cơn đau thấu xương và đang đối mặt với giai đoạn hậu phẫu khó khăn.

Khoảnh khắc Filho hét lên đau đớn khi chân bị bẻ gập trong lúc thực hiện bài tập đạp đùi với mức tạ 400 kg. Ảnh: La Nacion

"Biến cố là cái giá phải trả cho những lựa chọn sai lầm và sự tự tin thái quá", Filho viết trên trang cá nhân từ giường bệnh, thừa nhận bản thân đã mạo hiểm vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể.

Theo giới chuyên môn chỉnh hình, đứt gân cơ tứ đầu đùi (ruptured quadriceps tendon) là chấn thương nghiêm trọng, thường xuất hiện khi cơ đùi chịu lực căng đột ngột trong tư thế gập gối, điển hình ở các bài tập nặng như squat hoặc leg press. Bệnh nhân cần phẫu thuật kịp thời để tránh nguy cơ mất vĩnh viễn khả năng duỗi thẳng đầu gối, gây tàn phế chức năng vận động.

Quá trình phục hồi sau phẫu thuật thường kéo dài 6-12 tháng, đòi hỏi chế độ vật lý trị liệu khắt khe để khôi phục sức mạnh cơ bắp. Ngay cả khi bình phục, vận động viên vẫn đối diện nguy cơ tái chấn thương hoặc thoái hóa khớp gối sớm do cấu trúc sinh học của khớp đã thay đổi.

Bình Minh (Theo La Nacion)