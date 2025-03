Lực lượng vũ trang làm công việc đặc biệt có thể hưởng hưu trí vượt trội

Lao động làm công việc đặc biệt đặc thù trong lực lượng vũ trang đóng BHXH 20 năm có thể hưởng lương hưu 65%, mỗi năm sau thêm 3%, theo đề xuất của Bộ Quốc phòng.

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân do Bộ Quốc phòng xây dựng. Chính sách dự kiến thực hiện từ ngày 1/7.

Bộ Quốc phòng đề xuất mức hưởng hàng tháng của nhóm này khi nghỉ hưu mà chưa đủ 75% thì được tính như sau: 20 năm đầu đóng BHXH hưởng 65%, mỗi năm tham gia sau đó cộng thêm 3%, mức hưởng tối đa 75% tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH. Cách tính lương hưu như trên không áp dụng với trường hợp vi phạm kỷ luật quân đội, công an, phạm pháp buộc phải ra quân hoặc thôi việc.

Mức hưởng và tỷ lệ tích lũy lương hưu như đề xuất cao hơn so với lao động làm việc trong điều kiện bình thường. Cùng tham gia 20 năm BHXH và đủ điều kiện hưởng hưu trí, tỷ lệ hưởng của nhóm này 65% với mức tích lũy 3% mỗi năm, trong khi lao động nam nghỉ hưu trong điều kiện bình thường hưởng 45% và nữ là 55%, mức tích lũy mỗi năm 2% cho đến khi đạt tối đa 75%.

Bộ đội Lữ đoàn Đặc công 113 thuộc Binh chủng Đặc công huấn luyện chiến đấu tại Vĩnh Phúc, tháng 12/2023. Ảnh: Giang Huy

Bộ Quốc phòng lý giải mức hưởng đề xuất cho lực lượng đặc biệt đặc thù chỉ áp dụng khi họ về hưu và đóng BHXH ít nhất 20 năm trở lên, không tính tới trường hợp phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc. Phần kinh phí tăng thêm do ngân sách nhà nước chi trả để phù hợp với quy định trong Luật sửa đổi.

Người làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù như lực lượng chống khủng bố, bộ đội hóa học, tàu ngầm, phi công chiến đấu... luôn thực hiện nhiệm vụ trong môi trường đòi hỏi áp lực cao cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ phải tuân thủ kỷ luật, bản lĩnh, tuyệt đối trung thành kể cả khi nguy hiểm cận kề tính mạng. Do yêu cầu cao về tuổi đời lẫn sức khỏe nên thời gian đóng BHXH của nhóm này thường ngắn hơn so với lao động làm việc trong điều kiện bình thường.

Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành cũng chưa ghi nhận quy định mức lương hưu hàng tháng của nhóm làm công việc đặc biệt đặc thù, trong khi lĩnh vực quốc phòng, an ninh luôn đặt ra yêu cầu phát triển nghề nghiệp có tính chất nguy hiểm, áp lực cao về trí lẫn lực. Do vậy, tính toán mức hưởng hưu trí phù hợp là cần thiết để đảm bảo an sinh, tạo động lực cho người lao động trong quá trình công tác, cống hiến cho lực lượng.

Dự thảo nêu danh mục công việc đặc biệt, đặc thù sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an quy định. Trong bản góp ý trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay chuyển về Bộ Nội vụ phụ trách) đề nghị quy định cụ thể các nghề, công việc đặc thù trong lực lượng vũ trang được áp dụng chính sách này. Song Ban soạn thảo cho hay việc quy định quá chi tiết có thể ảnh hưởng đến bí mật quân sự, an ninh quốc phòng và không bao quát được hết bởi các nghề đa dạng, thay đổi theo yêu cầu nhiệm vụ và trang bị kỹ thuật.

Phương Hà