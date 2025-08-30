Lực lượng Nga hứng tổn thất vì gài mìn dưới chân cầu chiến lược

Lính Nga gài mìn dưới hai cây cầu có giá trị chiến lược về hậu cần, nhưng bị drone tự sát giá rẻ Ukraine phát hiện và kích nổ, phá hủy công trình.

Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 58 của Ukraine tiết lộ với CNN họ đã phá hủy hai cây cầu chiến lược nằm trên lãnh thổ Nga, gần biên giới tỉnh Kharkov, vốn đang được sử dụng để tiếp tế cho quân đội Nga ở tiền tuyến.

"Chúng tôi phát hiện hoạt động bất thường của lực lượng Nga quanh cây cầu nên đã sử dụng drone sợi quang để trinh sát", đại diện Lữ đoàn 58 cho biết. Hình ảnh từ drone cho thấy lính Nga đã chất một đống mìn chống tăng dưới chân cầu, dường như để tự kích nổ trong trường hợp quân đội Ukraine mở chiến dịch phản kích.

Đại diện Lữ đoàn 58 cho hay họ "tận dụng cơ hội ngay khi phát hiện" số mìn này. Drone tự sát Ukraine lập tức lao vào đống mìn, kích hoạt chúng và gây ra vụ nổ lớn phá hủy cây cầu.

Khoảnh khắc drone giá rẻ của Ukraine phá sập cầu Nga Khoảnh khắc drone giá rẻ của Ukraine phá sập cầu Nga nằm gần biên giới tỉnh Kharkov. Video: BQP Ukraine

Một cây cầu khác cũng được tìm thấy chứa mìn và bị phá hủy theo cách tương tự. Nga chưa bình luận về thông tin các cây cầu bị phá hủy.

Theo quân đội Ukraine, mỗi drone tấn công chỉ có giá khoảng 25.000-30.000 hryvnia (600-725 USD), giúp chiến dịch trở nên đặc biệt hiệu quả. Thông thường, để đánh sập cầu, quân đội Ukraine phải sử dụng tên lửa hoặc vũ khí dẫn đường đắt đỏ.

Trước đó, Ukraine từng dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS do phương Tây viện trợ để đánh sập cầu tại vùng Kursk, Nga. Mỗi bệ phóng HIMARS trị giá hàng chục triệu USD, còn mỗi quả tên lửa tiêu tốn hàng chục nghìn USD.

Vị trí tỉnh Kharkov. Đồ họa: RYV

Hai vụ phá cầu là diễn biến tích cực hiếm hoi của quân đội Ukraine trên chiến trường hiện nay. Các đơn vị Nga tiếp tục tiến sâu ở nhiều mặt trận, đồng thời duy trì các đợt không kích quy mô lớn trên khắp Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov ngày 29/8 cho biết Nga đã tăng tốc độ tiến quân ở Ukraine, kiểm soát 600-700 km2 mỗi tháng, cải thiện đáng kể so với mức 300-400 km2 hồi đầu năm.

Ông Belousov nói Nga đã gây tổn thất nặng nề cho hạ tầng quân sự và công nghiệp quốc phòng của Ukraine, thực hiện 35 đợt tấn công quy mô lớn từ đầu năm, nhắm vào 146 mục tiêu quan trọng, khiến 62% cơ sở công nghiệp quốc phòng chủ chốt của Ukraine bị hư hại.

Thanh Danh (Theo CNN, Reuters)